В Госдуме оценили возможность заключения мирного договора между Россией и Японией

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа назвал возможным заключение мирного договора между Россией и Японией, однако это должно быть сделано на определенных условиях. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.Ru», комментируя слова премьера Японии Фумио Кисиды о желании заключить соглашение с Москвой.

По его словам, документ может быть подписан «на определенных условиях, которых мы будем придерживаться».

«Никакого диктата, никакого шантажа мы не потерпим. Мы добиваемся мирного договора, мы готовы его подписывать, но на условиях того, что у нас Конституция защищает территориальную целостность нашей страны», — заявил Чепа.

Парламентарий напомнил, что в 2023 и 2022 годах у России выросли торгово-экономические отношения с Японией. Токио продолжит придерживаться этой линии, но учитывая, что страна является союзником США, то сохранит санкционную политику.

В то же время Чепа отметил, что «санкции можно заявлять, а работа продолжается».

До этого премьер-министр Японии Фумио Кисида в рамках пленарного заседания нижней палаты парламента заявил, что Токио хотел бы заключить мирный договор с Москвой, но будет продолжать придерживаться политики антироссийских санкций.

Ранее Япония отреагировала на обещание Путина посетить Курилы.