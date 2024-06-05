Путин назвал Курилы суверенной российской территорией

Президент России Владимир Путин заявил, что Курильские острова являются суверенной российской территорией. Об этом, ссылаясь на выступление главы государства на встрече с руководителями мировых информационных агентств, сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что Курилы стали российскими в результате Второй мировой войны, и ее итоги не подлежат пересмотру.

Глава государства также отметил, что Россия не усложняла диалог с Японией, а все трудности пошли с японской стороны. По словам Путина, Москва не отказывается возобновить диалог о мирном договоре с Японией, но только в том случае, если Токио создаст соответствующие условия.

До этого Путин заявил, что Россия никому не угрожает, тем более главам других государств, это моветон.

Президент, общаясь с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) , также сказал, что удары по территории России при прямом участии сил Запада будут означать войну, в ответ на что Москва будет соответствующим образом реагировать.

Ранее Путин назвал одну из самых серьезных угроз в XXI веке.