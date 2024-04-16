В Японии назвали южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

Правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад японского МИД под названием «Синяя книга».

В документе говорится, что больше всего озабоченность в японско-российских отношениях вызывает «вопрос северных территорий». Так Токио называет Курильские острова.

В докладе прописано, что северные территории — острова, над которыми Япония имеет суверенитет, они являются исконной территорией страны, но сейчас они «незаконно оккупированы Россией».

В МИД Японии рассчитывают решить проблему с этой частью Курильских островов и заключить мирный договор с Россией спустя более полувека. Там также высказались о планах возобновить гуманитарные обмены с этой территорией.

ТАСС отмечает, что власти Японии крайне редко употребляли термин «незаконная оккупация» в отношении Курил во время пребывания на посту бывшего премьер-министра Синдзо Абе, этой фразы не было и в официальных документах.

В марте генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявлял, что власти Японии в работе с новым послом Российской Федерации Николаем Ноздревым продолжат придерживаться политики, приверженной заключению мирного договора и решению территориальных споров по Курильским островам.

Япония и СССР середины XX века, а потом и РФ проводили переговоры с целью заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главной преградой на пути к этому остаются несогласия по правам на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

Раннее в Токио начали обсуждать возврат северных территорий.