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В Японии назвали южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией

ТАСС: кабмин Японии назвал южную часть Курил «незаконно оккупированными» РФ

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Depositphotos

Правительство Японии назвало южную часть Курильских островов «незаконно оккупированными» Российской Федерацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ежегодный доклад японского МИД под названием «Синяя книга».

В документе говорится, что больше всего озабоченность в японско-российских отношениях вызывает «вопрос северных территорий». Так Токио называет Курильские острова.

В докладе прописано, что северные территории — острова, над которыми Япония имеет суверенитет, они являются исконной территорией страны, но сейчас они «незаконно оккупированы Россией».

В МИД Японии рассчитывают решить проблему с этой частью Курильских островов и заключить мирный договор с Россией спустя более полувека. Там также высказались о планах возобновить гуманитарные обмены с этой территорией.

ТАСС отмечает, что власти Японии крайне редко употребляли термин «незаконная оккупация» в отношении Курил во время пребывания на посту бывшего премьер-министра Синдзо Абе, этой фразы не было и в официальных документах.

В марте генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси заявлял, что власти Японии в работе с новым послом Российской Федерации Николаем Ноздревым продолжат придерживаться политики, приверженной заключению мирного договора и решению территориальных споров по Курильским островам.

Япония и СССР середины XX века, а потом и РФ проводили переговоры с целью заключения мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Главной преградой на пути к этому остаются несогласия по правам на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

Раннее в Токио начали обсуждать возврат северных территорий.

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