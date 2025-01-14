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Лавров отреагировал на сигналы Японии по мирному договору с Россией

Лавров назвал несолидными сигналы Японии по мирному договору с Россией
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Андрей Зима/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году назвал несолидными сигналы, исходящие от Японии насчет мирного договора с Москвой. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва получает сигналы о том, что Токио якобы готово возобновить диалог по мирному договору. По словам Лаврова, Япония просит разрешить ее гражданам посещать Курильские острова «по каким-то культурным делам».

«Это даже несолидно. Приходит кто-то и говорит: вам просили передать. А где тут написано: «Уважаемый такой»? Нет этого. Просто: вот вам — давайте, работайте», — сказал он.

Также Лавров заявил о необходимости провести реформу Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Министр подчеркнул, что в настоящее время в этом органе представлены далеко не все государства, которые несут особую ответственность за положение дел на международной политической арене и в мировой экономике.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал реформировать ООН и глобальные финансовые структуры.

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