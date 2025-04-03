«Где Марс, Илон?». Хочет ли Трамп избавиться от Маска?

СМИ пишут, что президент США Дональд Трамп собирается в ближайшие недели попросить главу DOGE Илона Маска покинуть свой пост. По данным газеты Politico, некоторые приближенные Трампа разочарованы в Маске из-за его непредсказуемости, и поэтому было принято решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Действительно ли Трамп готов избавиться от своего ближайшего союзника и почему Маск может помешать республиканцам выиграть на промежуточных выборах — в материале «Газеты.Ru».

Американский миллиардер Илон Маск, который стал ближайшим соратником президента США Дональда Трампа, в скором времени может уйти со своей должности главы департамента эффективности правительства США (DOGE) и сосредоточиться на бизнесе. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

Источники газеты отметили, что Трамп по-прежнему доволен работой Маска и его инициативами в области департамента эффективности правительства США, но было решено, что предпринимателю «пора вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль».

Если слухи об уходе Маска подтвердятся, это станет переломным моментом в карьере миллиардера и доказательством того, что его подход «слона в посудной лавке» стал политической обузой для правительства. При этом некоторые эксперты уверены, что Маск продолжит действовать как «теневой президент» за кулисами даже в случае своего официального отстранения от работы администрации.

DOGE прекратит работу: Трамп заявил о скором уходе Маска с госслужбы Президент США Дональд Трамп похвалил за работу куратора департамента по повышению эффективности... 01 апреля 15:36

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила на своей странице в X, что американский предприниматель Илон Маск уйдет с государственной службы, когда его работа в DOGE будет завершена.

«Илон Маск и президент Трамп оба публично заявляли, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», — написала Левитт.

Ранее сам президент Трамп анонсировал, что Департамент по повышению эффективности правительства «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней. При этом, американский лидер отметил, что Маск «очень умен и отлично справляется со своей работой».

Роль сумасброда для Маска

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил Politico, что Маск, скорее всего, сохранит неофициальную роль советника Трампа и продолжит время от времени появляться в Белом доме. По словам инсайдеров, переход будет соответствовать окончанию срока Маска в качестве «специального государственного служащего». 130-дневный период истечет в конце мая или начале июня.

«Публично Трамп не выказывал ничего, кроме восхищения Маском, который потратил миллионы, чтобы помочь ему избраться. Однако инсайдеры в Белом доме сообщают, что Трамп все больше думает о промежуточных выборах следующего года и следит за тем, чтобы не поставить под угрозу республиканское большинство в Палате представителей», — говорится в статье.

Politico утверждает, что Маск полезен для Трампа именно потому что выступает громоотводом для критиков:

«Маск стал политическим щитом для президента, гордо озвучивая самые спорные аспекты повестки новой администрации. Однако Маск не может играть эту роль бесконечно особенно если его выходки напрямую ударят по президенту и Республиканской партии».

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий подтвердил, что между Илоном Маском и остальной командой Трампа действительно заметен некоторый раскол, особенно после проигрыша республиканского кандидата на выборах в Верховный суд штата Висконсин.

Выборы в Висконсине На выборах в Верховный суд штата Висконсин победила кандидат от демократов Сьюзан Кроуфорд.



Кандидату от республиканцев Бреду Шимелу не помогла даже поддержка миллиардера Илона Маска, который вложил в кампанию Шимела порядка $20 млн.



Прошедшее голосование стало первым болезненным поражением действующей администрации США.

«Илон Маск виноват не в том, что много на себя берет, а скорее в том, что взялся за дело, с которым не справился. Он решил попробовать себя в роли политтехнолога и большого менеджера избирательной кампании, поехал в Висконсин, где влил какое-то невероятное количество денег в кандидатуру консервативного кандидата и с треском проиграл. Эта ситуация показала некие ограничения для Илона Маска по вхождению в политический класс. Стало понятно, что деньги не решают все», — сказал Дробницкий «Газете.Ru».

В общем работа Илона Маска на Белый дом завершена, считает политолог. По его мнению, Маск уже влез везде, куда только можно было, и все рекомендации по увольнению госслужащих он уже дал.

«Тем более сейчас Белый дом от выискивания нецелевого расходования средств перешел к тотальным увольнениям, так что советы Маска просто не нужны. Однако нельзя отрицать, что Маск действительно создал работающую службу и хорошо поработал в качестве аудитора. Дальнейшее же нахождение Маска в администрации станет просто огромным раздражителем для Конгресса, который еще должен одобрить все начинания и реформы Трампа», — добавил американист.

Дробницкий уверен, что уход Маска из администрации не значит, что он перестанет поддерживать Дональда Трампа и рассказывать, насколько хорош трампизм по сравнению с либерализмом. Тем более, что перед Маском сейчас будут стоять другие задачи, отметил политолог.

«Трампу хочется оставить свое имя в истории и увидеть свой портрет на горе Рашмор. Для этого и были сделаны все обещания отправить американцев на Марс, присоединить Гренландию и Канаду и так далее. Так вот многие уже начинают спрашивать у Маска: где же Марс, Илон? Не исключаю, что после ухода из администрации Маску доверят часть программ NASA», — заключил Дробницкий.

Это все фейк

На своей странице в соцсети X Илон Маск назвал «фейком» новость о том, что он якобы в течение ближайших нескольких недель покинет свой пост. Так он отреагировал на заявление пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, которая сказала, что Маск уйдет с должности после завершения своей работы в ведомстве.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью программе Fox & Friends на телеканале Fox News сообщил, что Маск продолжит работу в администрации США в качестве советника, после того как в будущем покинет пост руководителя DOGE.

В скорую отставку Маска не верит и американист, политолог Малек Дудаков. Он считает, что Маск продолжит тесно работать с администрацией президента США как минимум до 2026 года. Об этом Дудаков заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Другое дело, что ближе к промежуточным выборам в ноябре 2026 года Белый дом хотел бы немного отстраниться от Маска. Все-таки миллиардер — удобная фигура для критики со стороны демократов, которые называют Маска никем не избранным серым кардиналом во главе Америки. Вот никем не избранным. Так что не исключаю, что для снижения уровня критики в середине 2026 года Трамп с Маском все же разойдутся», — сказал Дудаков.

Политолог считает, что Маску сейчас действительно выгоднее больше внимания обращать на свои бизнес-проекты, учитывая, что там есть проблемы с падением продаж Тесла. Так что рано или поздно Маск все-таки начнет больше внимания уделять своему бизнесу.

Доцент Финансового Университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян при этом считает, что Маск вполне устраивает Трампа и находится на своем месте:

«Маск яркий, медийный, у него стиль общения эксцентричный. Он будет либо продолжать активно играть, либо никак. Мне кажется, что Трампа вот такой Маск вполне устраивает, потому что он уже смог уничтожить существующие нормы, например, в вопросе госрасходов. То есть если бы Трамп назначил карьерного политика сокращать госрасходы, там на каждый сокращенный доллар было бы два новых. Так обычно и бывает в американской политике, где каждый конгрессмен пытается тянуть дотации с федерального бюджета своему округу. А Маск человек извне, который занялся вопросом радикально, ничего не боясь».

Мирзаян подтвердил, что многие в окружении Трампа могут воспринимать Маска как «политическую обузу» потому что он нарушает некие неписаные нормы в политике и действительно имеет влияние на процесс принятия решений. Однако просто так убрать Маска у недовольных никак не получится.