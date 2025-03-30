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Трамп заявил о серьезности своих слов о переизбрании на третий срок

Трамп признался, что не шутит о возможном переизбрании на третий срок
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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезности своих высказываний о возможном третьем президентском сроке, несмотря на запрет, установленный 22-й поправкой к конституции США. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Президент Дональд Трамп не исключил возможность баллотироваться на третий срок в Белом доме, что запрещено конституцией», — говорится в сообщении.

Трамп, ссылаясь на поддержку со стороны «многих людей», отметил, что вопрос о его выдвижении на третий срок пока преждевременен, но не исключил такой возможности в будущем.

Он указал на существование потенциальных путей обхода существующих правовых ограничений.

До этого член палаты представителей Энди Оглз (республиканец, Теннесси) предложил поправку к конституции США, которая позволит Трампу остаться в Белом доме на третий срок. Сейчас это запрещено законом. Как считает Оглз, при реализации такого шага США «могут сохранить смелое руководство, в котором так отчаянно нуждается наша нация».

Ранее в Италии усомнились в сохранении мира на Украине после Трампа.

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