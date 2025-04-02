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В США объяснили, как Трамп может остаться на третий срок

Bloomberg: Трамп действительно может пойти на третий срок
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп может остаться на президентском посту на третий срок, использовав юридическую лазейку в 22-й поправке к конституции Соединенных Штатов. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Может ли Дональд Трамп действительно снова стать президентом после окончания своего второго срока? Ответ, вполне возможно, да», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что президент может «служить» более одного срока из-за текста 22-й поправки к конституции США, которая гласит, что «ни одно лицо не может быть избрано на должность президента более двух раз». В ней не говорится, что лицо не может служить на этой должности более двух раз, отмечает агентство.

Трамп может вернуться в Овальный кабинет в 2029 году через пост вице-президента. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а Трамп «становится его напарником». После избрания и приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, что позволит Трампу занять пост президента. 22-я поправка не помешает Трампу занять пост президента, объясняет издание.

До этого официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп говорил о возможности своего третьего срока «с улыбкой» и пока не воспринимает это всерьез.

Ранее Трамп высмеял Байдена мемом в интернете.

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