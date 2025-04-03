Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году

Вэнс заявил, что пока не думает об участии в выборах в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что пока не задумывается о своем возможном выдвижении в президенты Соединенных Штатов на выборах 2028 года. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Я просто не думаю о политике сейчас, не думаю даже о промежуточных выборах 2026 года, не говоря уже о выборах президента 2028 года.

Когда подойдет время, я поговорю с президентом (Дональдом Трампом. – прим. ред.), и мы решим, как нам поступить», — отметил он (цитата по РИА Новости).

По словам Вэнса, задача действующей администрации президента США сделать страну снова процветающей.

До этого агентство Bloomberg писало, что Трамп может остаться на президентском посту на третий срок, использовав юридическую лазейку в 22-й поправке к конституции Соединенных Штатов.

Трамп может вернуться в Овальный кабинет в 2029 году через пост вице-президента. Нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс баллотируется на пост президента, а Трамп «становится его напарником». После избрания и приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, что позволит Трампу занять пост президента. 22-я поправка не помешает Трампу занять пост президента, объясняет издание.

Ранее советник Трампа изучил закон и заявил, что президент сможет пойти на третий срок.