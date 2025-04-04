Трамп готов говорить с Путиным. Но советники тормозят разговор

Люди из окружения Трампа рекомендуют ему не звонить Путину до прекращения огня

Президент США Дональд Трамп готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, однако его советники настоятельно рекомендуют отказаться от звонка, пока Россия не согласится на полное прекращение огня на Украине. Несмотря на эти рекомендации, Трамп уверен, что оба президента готовы к урегулированию конфликта, и может принять решение о звонке в любое время.

Советники президента США Дональда Трампа настоятельно рекомендуют ему воздержаться от телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным до тех пор, пока Москва не согласится на полное прекращение огня на Украине. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух чиновников из американской администрации.

При этом официальные лица предупреждают, что Трамп может принять решение о звонке в любое время, несмотря на рекомендации своего окружения. Сам Трамп выразил уверенность в том, что и российский, и украинский президенты готовы к соглашению об урегулировании конфликта.

Предыдущие контакты

После возвращения Трампа в Белый дом президенты США и России общались дважды: 12 февраля и 18 марта. Во время второго разговора обсуждалось урегулирование конфликта между Россией и Украиной. Кремль сообщил, что Путин согласился на предложение на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

Белый дом не стал публиковать подробностей беседы, однако подтвердил факт разговора и участие США в работе над мерами по снижению эскалации.

24 марта в Эр-Рияде прошли консультации между США и Россией. Белый дом заявил о договоренности обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Кремль сообщил о договоренности относительно реализации «черноморской инициативы», включающей обеспечение безопасности судоходства после отмены ряда санкций.

Путину — вторичные пошлины, Зеленскому — большие проблемы

В минувшее воскресенье NBC News сообщил, что президент Трамп выразил сильное недовольство в отношении Владимира Путина из-за его заявлений о легитимности Зеленского и предложении ввести на Украине внешнее управление под эгидой ООН. Президент США заявил, что был «очень зол» и «взбешен» после этих комментариев. Он также предупредил о возможном введении новых санкций и вторичных тарифов против России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине. ​

Однако следует отметить, что телеканал обнародовал лишь небольшой отрывок заявлений Трампа. Некоторые цитаты президента зачитала в эфире телеведущая Кристен Уэлкер. В том числе и про «злость» на Путина. В этой связи в Кремле указали на то, что часть заявлений Трампа была опубликована в пересказе, без подтверждающих цитат:

«Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были закавыченные цитаты. Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Эта работа ведется», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Трамп также раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам.

«Он [Зеленский] пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него будут проблемы, большие, большие проблемы. <...> Он хочет стать членом НАТО, но он никогда не станет членом НАТО. Он это понимает», — сказал он.

Как отмечает Reuters, резкие высказывания Трампа говорят о его нарастающем разочаровании из-за отсутствия прогресса в достижении соглашения о прекращении огня.