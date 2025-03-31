В Кремле прокомментировали «злость Трампа» на Путина

Песков заявил об отсутствии в СМИ цитат Трампа о якобы его злости на Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию СМИ о том, что глава Белого дома Дональд Трамп якобы разозлился на президента России Владимира Путина из-за его слов об украинском лидере Владимире Зеленском, указал на то, что они опубликованы в пересказе.

«Часть упомянутых высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты», — сказал он.

Накануне издание Politico писало, что Трамп изменил свою позицию по отношению к Путину.

До этого президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард заявлял, что агрессивно настроенные к России советники президента США Дональда Трампа, вероятно, увеличивают свое влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь, авторы газеты The Washington Post также отметили, что последние высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России и ее лидера Владимира Путина говорят о смене его подхода к Москве и конфликту на Украине.

Ранее Трамп поинтересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину.