Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского заключить соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что как Владимир Путин, так и Владимир Зеленский готовы к заключению соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Трансляцию с пресс-подхода на борту самолета из Вашингтона в Майами вел телеканал Fox News.

По его словам, Европа не добилась успеха во взаимодействии с Путиным. Американский президент выразил уверенность в том, что, в отличие от европейских лидеров, ему удастся достичь прогресса в этом вопросе. Трамп отметил, что в процессе обсуждения урегулирования наблюдается позитивная динамика.

24 марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры, которые продолжались более 12 часов. Российскую делегацию возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин заявил, что стороны обсудили ключевые вопросы, несмотря на различие позиций, и выразил готовность искать формы взаимодействия.

25 марта Кремль обнародовал итоги переговоров, включая список энергообъектов, которые защищены 30-дневным мораторием на удары, начиная с 18 марта. В перечень вошли НПЗ, нефтегазопроводы, электростанции и другие объекты инфраструктуры. Важным моментом является условие, что нарушение договоренностей одной из сторон аннулирует обязательства.

Ранее в Британии заявили, что Трамп позволил Путину «съесть свой кусок пирога».