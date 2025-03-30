«Требует признания всеми участниками конфликта». МИД РФ пояснил идею Путина о внешнем управлении на Украине

МИД России напомнил о существующей международной практике создания временных администраций под эгидой ООН в зонах конфликтов. Директор Департамента международных организаций Кирилл Логвинов заявил, что такие механизмы применялись в Восточном Тиморе, Камбодже и других регионах, и при наличии политического согласия могут быть рассмотрены и в контексте Украины. Комментарий МИД последовал за заявлением Владимира Путина о возможности внешнего управления в Киеве.

МИД РФ подтвердил, что международная практика допускает создание временных администраций под эгидой ООН при наличии согласия сторон конфликта. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций внешнеполитического ведомства Кирилл Логвинов, комментируя слова Владимира Путина о перспективах урегулирования ситуации на Украине. 27 марта президента России предложил ввести на Украине временное управление под эгидой ООН для проведения там выборов.

По словам Логвинова, подобные механизмы применялись в международной практике и могут быть рассмотрены в случае достижения соответствующих политических договоренностей. В качестве примеров передачи территорий под временное управление ООН он назвал Восточный Тимор, Камбоджу, Восточную Славонию, Баранью и Западный Срем. В этих случаях ООН играла ключевую роль в стабилизации обстановки и подготовке условий для формирования органов власти на переходный период.

«Оговорюсь, что какой-либо единый механизм создания таких администраций формально в ООН не закреплен», — сказал дипломат.

«Если исходить из исторического опыта, то передача территорий обычно предполагала несколько этапов и требовала соблюдения ряда условий. Так, во всех упомянутых случаях первым шагом являлось достижение договоренности между сторонами конфликта — напрямую или через посредников — о соответствующей передаче ООН полномочий», — пояснил Логвинов ТАСС.

После достижения договоренности, пояснил дипломат, стороны направляют письменное обращение в адрес председателя Совета Безопасности или генерального секретаря ООН. Документ может быть подготовлен одной стороной, обеими сторонами совместно либо посредниками. В нем, как правило, содержатся согласованные параметры урегулирования, включая предполагаемые функции временной администрации, продолжительность ее мандата и распределение полномочий.

«Максимально возможная детализация таких параметров, включая вопрос временной администрации, во многом обеспечивала оперативное рассмотрение вопроса в стенах ООН», — добавил Логвинов.

Совбез ООН после получения обращения уполномочивает генерального секретаря подготовить проект структуры и полномочий миссии. Речь идет о разработке конкретных модальностей: состава персонала, финансового обеспечения, срока действия мандата. Совбез может принять соответствующее решение в форме резолюции или иного официального документа, который должен получить поддержку всех постоянных членов. Только при консенсусе и наличии четкой правовой базы ООН может приступить к созданию временной международной администрации.

Логвинов подчеркнул, что участие ООН в управлении территориями возможно исключительно при наличии политических договоренностей, подтвержденных всеми сторонами конфликта: «Подобные действия не могут быть навязаны одной стороной или реализованы в одностороннем порядке — они требуют признания всеми участниками конфликта и широкой международной поддержки».

Что предложил Путин

Президент России Владимир Путин озвучил идею введения внешнего управления на Украине 27 марта в ходе рабочей поездки в Мурманск, где встретился с моряками АПЛ «Архангельск». По его словам, международная практика допускает подобные меры и они могли бы стать основой для легитимных переговоров об урегулировании.

Путин подчеркнул, что такая инициатива позволила бы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва была бы готова обсуждать мирное решение.

«Такая практика есть, и, в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления», — заявил Путин.

Президент отметил, что это лишь один из вариантов. Он также добавил, что сейчас неясно, с кем России следует вести переговоры, так как политическая ситуация на Украине нестабильна.

Неназванный источник в Белом доме после этого заявили Reuters, что управление на Украине определяется ее Конституцией и народом.