В США объяснили злость Трампа на Путина

WSJ: слова Трампа в адрес Путина связаны с влиянием агрессивных к РФ советников

Агрессивно настроенные к России советники президента США Дональда Трампа, вероятно, увеличивают свое влияние в Вашингтоне из-за затягивания переговоров по Украине. Об этом в беседе с The Wall Street Journal (WSJ) заявил президент аналитического центра Saratoga Foundation Глен Ховард, комментируя слова американского лидера о том, что он «зол» на президента Владимира Путина.

Эксперт полагает, что личная досада Дональда Трампа на Москву растет, что демонстрирует один из последних постов в соцсети Truth Social, в котором речь идет о якобы «российской агрессии» и китайском экспансионизме в качестве оправдания интересов Вашингтона в Гренландии.

«Эта фраза была необычным выпадом в адрес Кремля», — указал Ховард.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что его очень разозлили комментарии российского президента Владимира Путина касательно руководства Украины и действующего президента Владимира Зеленского.

27 марта президент России Владимир Путин во время своей поездки в Мурманск заявил, что гражданские власти Украины являются нелегитимными согласно своей же конституции. Российский лидер добавил, что украинская конституция устроена таким образом, что все управление назначается главой государства, в том числе региональные органы власти. Таким образом, если Зеленский сам нелегитимен, то и «все остальные — тоже», резюмировал президент.

Ранее Трамп поинтересовался у президента Финляндии, можно ли доверять Путину.