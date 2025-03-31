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СМИ узнали, куда Трамп совершит свой первый зарубежный визит как президент

Axios: в мае Трамп совершит свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию
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Kevin Lamarque/Reuters

Первый зарубежный визит президент США Дональд Трамп собирается совершить в мае в Саудовскую Аравию, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Согласно публикации, это решение американского политика говорит о том, что отношения США со странами Персидского залива стали тесными, особенно, когда речь идет об экономическом сотрудничестве и инвестициях.

По словам одного из источников, сначала в качестве даты поездки обсуждалось 28 апреля, но потом она была отложена на середину мая.

«Переговоры будут сосредоточены на обсуждении иностранных инвестиций, укреплении отношений со странами Персидского залива и прекращении конфликта на Ближнем Востоке», — сообщил неназванный американский чиновник.

Другой источник отметил, что Саудовская Аравия хочет, чтобы этот визит состоялся после того, как Россия и Украина договорятся о прекращении огня в зоне конфликта.

20 января Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. В конце января сам политик говорил о том, что его первый зарубежный визит на посту главы государства может быть в Саудовскую Аравию или Великобританию. Он напомнил, что в свой прошлый президентский срок тоже в первую очередь отправился в Саудовскую Аравию, поскольку она согласилась купить товары из США на $450 млрд.

Ранее Трамп запланировал новый разговор с Путиным.

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