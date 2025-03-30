«Если я сочту, что это их вина». Трамп пригрозил России за возможный срыв переговоров по Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что был «очень зол» после слов российского коллеги Владимира Путина об украинском лидере Владимире Зеленском, сообщает телеканал NBC News.
«Если мы с Россией не сможем заключить соглашение о прекращении кровопролития на Украине, и если я считаю, что это вина России — а это может быть и не так — но если я считаю, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть, поступающую из России»,
— приводит NBC цитату Трампа.
Усиление антироссийских санкций «будет означать, что если вы покупаете нефть у России, вы не сможете вести бизнес в США».
«Будет введен 25%-ный тариф на всю… на всю нефть, тариф от 25 до 50 пунктов на всю нефть», – подчеркнул политик.
Трамп сообщил, что планирует поговорить с президентом России на следующей неделе. Он выразил надежду, что позиция Путина не означает, что подписание мирного соглашения будет отложено на длительное время.
«Если я чувствую, если мы находимся в процессе переговоров, можно сказать, что я был очень зол, взбешен, когда Путин вчера сказал, что... знаете, когда Путин начал подрывать авторитет Зеленского, потому что это не по адресу, понимаете?» — отметил президент США.
Трамп рассказал также, что «недавно» разговаривал с Путиным и имел возможность «выразить свой гнев». Тем не менее, отношения с ним он охарактеризовал как «очень хорошие».
«Гнев быстро рассеивается, <...> если он поступает правильно», — заявил глава Белого дома.
Телеканал NBC показал лишь небольшой отрывок заявления Трампа. Остальные цитаты президента зачитала в эфире телеведущая Кристен Уэлкер. По ее словам, политик сам «позвонил ей» в воскресенье.
Ранее в марте на пресс-конференции Трамп заявил, что больше не хочет разговаривать с журналистами NBC News и что этот канал «полностью дискредитирован».
Бывший президент США Джо Байден запретил импорт российской нефти практически сразу после начала СВО. С тех пор объем импорта нефти РФ в Штаты резко упал: в 2023 году было импортировано всего 10 000 баррелей российской сырой нефти и нефтепродуктов. Трамп, выиграв выборы, не исключал как снятия нефтяных санкций против России «в какой-то момент», так и их ужесточения.
28 марта Путин предложил обсудить с США и странами ЕС возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН до тех пор, пока не будет избрано «компетентное» правительство. По его словам, внешнее управление позволило бы провести в стране выборы и «привести к власти пользующееся доверием народа правительство». Предложение было отклонено Вашингтоном.
Ранее Москва неоднократно заявляла, что Зеленский, срок полномочий которого истек в прошлом году, не имеет легитимности и не может подписывать мирные соглашения.
Риторика последних месяцев
Сегодняшние комментарии Трампа сильно контрастируют со всем, что политик говорил ранее о Путине. Президент США критиковал Зеленского, обвинял его в развязывании войны, которая унесла жизни десятков тысяч украинцев, и называл «диктатором без выборов». Политик также неоднократно заявлял, что не допустил бы начала конфликта, если бы находился у власти.
Президент Финляндии Александр Стубб, побывавший с визитом в США, отметил, что терпение американского президента по отношению к России «иссякает».
У Вашингтона якобы уже имеются «далеко идущие планы» на случай, если мирное соглашение не подпишут в ближайшее время.
По словам Стубба, Трамп интересовался у него, можно ли доверять Путину. «Я ответил, что нет», — рассказал политик.
Финский лидер также предложил определить 20 апреля как дату всеобъемлющего прекращения огня (в этот день исполнится три месяца с момента вступления Трампа в должность).
Бомбардировки Ирана
В сегодняшней беседе с NBC Трамп пригрозил Ирану «бомбардировками» и «вторичными пошлинами», если Тегеран не откажется от разработки ядерного оружия.
«Если они не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, подобных которым они никогда раньше не видели», — подчеркнул политик.
Официальные лица США и Ирана «ведут переговоры», добавил он.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил, что он отвергает прямые переговоры с США по ядерной программе.
Рокировочка в США
Кроме того, Трамп заявил телеканалу NBC News, что не шутил, когда говорил о своем возможном переизбрании на третий президентский срок. По его словам, для этого «существует несколько способов».
Один из возможных сценариев — избрание нынешнего вице-президента Джея Ди Вэнса на высший государственный пост, а затем возвращение власти Трампу на следующий выборах.
Ранее о том, что Трамп может остаться президентом до 2037 года, писала газета The Daily Mail. По информации издания, Трамп сможет занять его пост после того, как Вэнс в случае своего избрания президентом США сам подаст в отставку.