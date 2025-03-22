«Путин получил сигнал»: спецпосланник Уиткофф раскрыл подробности контактов между Трампом и Путиным

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону подтвердил, что Трамп направил Путину сигнал о готовности восстановить отношения, на что российский лидер ответил взаимностью. Уиткофф также допустил встречу президентов в ближайшие месяцы, назвал статус присоединенных регионов ключевым вопросом переговоров и опроверг планы России нападать на Европу.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эксклюзивном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону раскрыл детали своего посредничества между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Уиткофф заявил, что передал Путину сигнал от Трампа о желании восстановить отношения между двумя странами, на что российский лидер отреагировал положительно.

«Президент Трамп посылал сигнал президенту Путину, что он хочет возобновить свои отношения и что они будут двумя великими лидерами, которые будут решать этот конфликт [на Украине]. Это было послание, которое я послал. Это было мое послание президенту Путину», — сказал он.

Возможность встречи Путина и Трампа

В ходе интервью Уиткофф также допустил, что встреча президентов России и США может состояться в течение нескольких месяцев.

«Я думаю, что они встретятся в ближайшие несколько месяцев», — сказал спецпосланник Трампа.

18 марта Путин и Трамп провели второй телефонный разговор. Разговор был посвящен урегулированию на Украине и состоялся через неделю после соглашения между американской и украинской делегациями в Саудовской Аравии о 30-дневном прекращении огня. Первый звонок лидеров состоялся 12 февраля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что личная встреча лидеров во время беседы не обсуждалась. При этом он не исключил, что такая встреча может состояться в Саудовской Аравии. Эту возможность также подтвердил спецпосланник США Стивен Уиткофф, отметив, что встреча в Джидде остается одним из вероятных сценариев для диалога между двумя президентами.

Ключевые темы переговоров

Уиткофф выделил статус подконтрольных России регионов как одну из центральных проблем украинского урегулирования. По его словам, вопрос о четырех регионах — Донбассе, Крыме, Луганске, Херсонской и Запорожской областях — является ключевым в ходе обсуждения урегулирования конфликта.

«Это русскоязычные регионы, там проводились референдумы, на которых подавляющее большинство людей выразили желание находиться под российским управлением. Я думаю, что это ключевой вопрос в конфликте», — пояснил он.

Уиткофф также отметил, что Россия выдвигает определенные условия для окончательного прекращения огня. Одно из них связано с ситуацией в Курской области, где, по его словам, украинские войска оказались в окружении.

«Россия 100% не планирует нападать на Европу»

Уиткофф категорически опроверг возможность нападения России на европейские страны.

«Сто процентов нет. С какой целью?» — сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли Россия попытаться «пройти маршем всю Европу».

В феврале аналогичное мнение высказал и президент Трамп. Он заявил, что Россия «ни капельки» не угрожает НАТО, комментируя слова украинского лидера Владимира Зеленского. В интервью NBC Зеленский предположил, что Россия может атаковать Польшу или Литву, однако Трамп и Уиткофф не поддержали эту точку зрения.