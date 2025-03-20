Песков рассказал, когда состоятся переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии состоятся в самые ближайшие дни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Это может быть не само воскресенье, сейчас согласовываются последние нюансы»,— сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о дате переговоров РФ и США.

Он добавил, что, скорее всего, переговоры пройдут в начале следующей недели.

19 марта спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что российско-американские переговоры пройдут в воскресенье, 23 марта, в Джидде. Они будут посвящены обсуждению деталей договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Первый раунд переговоров РФ и США по Украине состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны, в частности, обсудили организацию контактов по урегулированию украинского конфликта. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Трамп опроверг данные о требовании Путина прекратить помощь Украине.