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Уиткофф прокомментировал возможность нападения России на Европу

Уиткофф заявил, что на 100% уверен в отсутствии у России планов атаки на Европу
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Global Look Press

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на 100% уверен в том, что у России нет планов атаки на Европу. Об этом он рассказал в интервью  американскому журналисту Такеру Карлсону.

По его мнению спецпосланника, заявления о том, что «русские хотят пройти маршем всю Европу», являются «странными».

Подобная ситуация – это абсурд, считает Уиткофф. Он добавил, что в мире существует Североатлантический альянс, которого не было во время Второй мировой войны.

До этого сообщалось, что власти Нидерландов собрались увеличить численность армии королевства с 75 тыс. сразу до 200 тыс. человек.

Накануне The Wall Street Journal писала, что Швеция готовит элитные войска на севере страны для противостояния России в Арктике. В публикации отмечается, что на севере Швеции бригада расширяется наиболее активно среди других подразделений армии страны.

Издание подчеркивает, что шведские военные должны будут поддерживать силы Финляндии и Норвегии в случае боевых действий на территории этих государств.

Ранее в Европе оценили уровень обороноспособности без помощи США.

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