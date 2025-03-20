«Стратегическая ошибка». В ЕС выступили против временного перемирия на Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что временное перемирие на Украине станет ошибкой, так как даст России шанс укрепить позиции. Между тем президент США Дональд Трамп за последние несколько дней провел телефонные разговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским и настрой у сторон, судя по официальным заявлениям, не воинственный. Однако в ЕС пока не готовы разделить это стремление к миру.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что установление временного перемирия на Украине будет стратегической ошибкой, так как даст России возможность укрепить свои позиции. Его слова приводит португальский канал RTP.

Кошта обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума и Минских соглашений и сказал, что простого прекращения огня недостаточно.

«Что действительно важно, так это справедливый и прочный мир. Если это путь вперед, то хорошо. Будем надеяться, что это так», — добавил он.

20 марта схожую позицию выразил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время визита в Киев.

Он заявил, что Евросоюз приветствует усилия по прекращению конфликта, но не следует заключать перемирие, которое «просто позволит России перегруппироваться и снова начать атаки на Украину или другие европейские страны».

Идея об установлении 30-дневного перемирия обсуждалась в телефонном разговоре между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 18 марта.

Нарушенные договоренности

Президент России в ходе разговора с Трампом обозначил вопросы, которые необходимо прояснить перед установлением режима прекращения огня. При этом Путин согласился на предложение прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины также сроком на 30 дней.

Однако после этого Киев в ночь на 19 марта атаковал дронами НПЗ в Краснодарском крае.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что подобные действия со стороны Украины демонстрируют полное нежелание Киева участвовать в мирном разрешении конфликта и использовать дипломатические методы.

«Как и прежде, он одержим навязчивой идеей нанести России поражение, активно используя при этом методы террора как в отношении гражданских объектов, так и не щадя мирных и не участвующих в конфликте жителей», — приводит ее слова ТАСС.

Такого же мнения придерживается первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Я уверен, что любой режим прекращения огня, особенно на первых порах, будет изобиловать такими провокациями, если это прекращение огня действительно встанет в повестку дня всерьез», — заявил депутат ТАСС.

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Зеленский поддерживает мирные инициативы?

Сам Владимир Зеленский, несмотря на удар 19 марта по российскому НПЗ, заявил, что Киев готов к прекращению атак на объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

«Трамп поделился подробностями своего разговора с Путиным и ключевыми обсуждаемыми вопросами. Одним из первых шагов к полному прекращению войны может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг», — написал он в официальном аккаунте в соцсети X.

Вместе с тем экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Express заявил, что Владимир Зеленский мог бы попытаться обойти соглашение об отказе от ударов по объектам энергетики, которое невыгодно Киеву.

Однако дипломат ограничился только советом. При этом какие именно шаги предпринять украинскому президенту — не раскрыл.

20 марта Зеленский заявил, что Украина не поддерживает заморозку боевых действий по линии боевого соприкосновения. По его словам, Киев не хочет, чтобы на Украине возникли города, разделенные на враждебные сектора, как Берлин во время Холодной войны.