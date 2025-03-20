В Евросоюзе оценили шаги к прекращению конфликта на Украине

Евросоюз приветствует шаги, направленные на прекращение конфликта на Украине, однако настаивает на справедливом и прочном мире. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис во время визита в Киев, пишет «РБК-Украина».

«Мы, безусловно, приветствуем шаги в направлении прекращения огня и мирного процесса. Со стороны Европейского cоюза», — сказал он.

По словам Домбровскиса, в Евросоюзе всегда подчеркивали, что необходим справедливый и длительный мир, а не такой, который «просто позволит России перегруппироваться и снова начать атаки на Украину или другие европейские страны».

До этого глава Европейского совета Антониу Кошта выступил против временного прекращения огня на Украине, поскольку такое развитие событий якобы позволит России укрепиться и снова атаковать. Антониу Кошта заявил, что ценит усилия, прилагаемые США, чтобы привлечь Россию к переговорам. В то же время он считает, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

Ранее в Раде назвали «полной катастрофой» разговор Путина и Трампа.