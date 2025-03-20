Захарова обвинила Киев в отсутствии воли к прекращению конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрелы российской энергетической инфраструктуры украинскими войсками демонстрируют полное нежелание киевского режима искать мирное разрешение конфликта и использовать дипломатические методы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, подобные действия подтверждают приверженность режима Зеленского исключительно военному решению ситуации.

18 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о договоренности президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, о ключевых шагах к деэскалации конфликта на Украине. По словам Левитт, первоочередными условиями для достижения мира являются полное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры и начало технических консультаций по реализации соглашения о перемирии в Черном море. Лидеры двух стран согласились, что эти два пункта являются необходимыми предпосылками для дальнейшего движения к полному прекращению огня и установлению долгосрочного мира.

Ранее Путин дал военным команду не бить по энергоинфраструктуре Украины 30 дней.