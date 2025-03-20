Зеленский назвал «Берлином» заморозку конфликта по линии соприкосновения

Украина не поддерживает заморозку боевых действий по линии соприкосновения, заявил президент страны Владимир Зеленский. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

Зеленский отметил, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал ему, что не хочет появления на Украине множества городов, напоминающих Берлин времен Холодной войны. Украинский президент подчеркнул, что в случае заморозки боевых действий по линии соприкосновения, в половину таких городов не вернется проживавшее там население.

19 марта Зеленский после переговоров с Трампом заявил, что Украина готова к полноценному режиму прекращения ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Зеленский также заявил, что США предложили безоговорочное прекращение огня на линии фронта, и Украина приняла это предложение.

В тот же день украинский лидер перед разговором с Трампом выразил надежду на то, что США усилят санкционное давление на Россию.

Ранее Зеленский назвал «красной линией» отказ от бывших территорий Украины.