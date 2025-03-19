«Позор — подходящее слово». Может ли Бербок стать председателем ГА ООН?

Депутат Новиков: кандидатуру Бербок не одобрят на пост в ГА ООН

В СМИ появилась информация о том, что уходящая глава МИД ФРГ Анналена Бербок может быть выдвинута на пост председателя Генассамблеи ООН. Это сообщение вызвало много шума. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала инициативу несоответствующей символике 80-летия Победы над нацизмом. Как отреагировали в Москве на подобное предложение и какие шансы у Бербок стать председателем ГА ООН — в материале «Газеты.Ru».

Правительство Германии может выдвинуть кандидатуру министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на неназванные источники в кабинете министров.

«Правительство Германии намерено выдвинуть Бербок в качестве кандидата от Германии на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в 2025/26 году», — сообщил источник.

Согласно внутреннему порядку ООН, следующим председателем Генассамблеи должен стать представитель группы стран Западной Европы. Право занять эту должность в этот раз предоставлено Германии. Официально кандидатура будет определена в начале июня.

44-летняя Бербок была главным дипломатом Германии с 2021 года, но партия «зеленых», от которой она баллотировалась, скорее всего, не получит ведущих позиций в правительстве после итогов февральских выборов в бундестаг.

Если Бербок утвердят на должность в ГА ООН, она в течение одного года будет отвечать за процедурные задачи, в том числе руководство пленарными заседаниями. Председательство в Генеральной Ассамблее считается в значительной степени церемониальным по сравнению с должностью генерального секретаря ООН.

Нынешним председателем ГА ООН является бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг.

Реакция Москвы

В России к подобному предложению отнеслись, мягко говоря, скептически. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова посчитала инициативу не соответствующей символике 80-летия Победы над нацизмом.

По мнению Захаровой, кандидатура Бербок вызывает вопросы из-за ее семейной истории.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — заявила Захарова.

В Госдуме считают, что предложение выдвинуть Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН может быть вызвано внутриполитической игрой германских элит. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Скорее всего, данное предложение исходит от лидера победившего на выборах в бундестаг блока ХДС-ХСС Фридриха Мерца. Это может быть вызвано необходимостью в разворачивающейся сейчас внутриполитической игре в Германии. При этом как Мерц предлагает выдвинуть Бербок на роль председателя ГА ООН, так точно любой из нас мог бы сказать о желании стать президентом США. Это абсолютно бессмысленное предложение, так как кандидатуру Бербок просто не одобрят», — сказал Новиков.

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Депутат подчеркнул, что Бербок в качестве председателя Генассамблеи не устраивает не только Россию, а для подобных назначений необходимо добиться согласия большинства членов организации.

«Учитывая, что мы сейчас переживаем период переустройства международной системы отношений и говорим о многополярном мире, то имело бы смысл пригласить на роль председателя ГА ООН представителя стран так называемого глобального Юга. Конечно, это не гарантирует, что их назначение принесет исключительно положительный эффект для организации в целом, но, по крайней мере, это будет вписываться в общий вектор развития», — заключил Новиков.

В свою очередь политолог, бывший помощник депутата немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Владимир Сергиенко считает, что Россия в качестве протеста может покинуть организацию на время, пока Бербок будет занимать руководящий пост в Генассамблее ООН:

«Если Анналена Бербок станет председателем Генассамблеи ООН, то Россия будет вынуждена покинуть эту организацию на период, пока она будет занимать эту должность. Из года в год Германия регулярно прикладывает усилия, чтобы войти в Совет Безопасности ООН. По моему мнению, с такими политиками, как Анналена Бербок, Германия просто не доросла до уровня представительства в таком месте».

Политолог не исключил, что подобное предложение может быть абсолютной спекуляцией, причем слухи могла начать распространять сама Бербок:

«Анналена Бербок не является профессионалом международной деятельности, и это понимают в самой Германии. Позор — самое подходящее слово по отношению к ее заявлениям и действиям.

Я знаю это не понаслышке и говорю об этом не только на основании разговоров с анонимными источниками. В немецком МИДе это слово наиболее часто ее описывало».

Сергиенко не исключил, что, выдвинув на высокопоставленный пост в ООН Анналену Бербок, сама Германия может оказаться в международной изоляции.

Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также осудил идею выдвинуть министра иностранных дел Германии на пост председателя ГА ООН.

По словам Хойсгена, попытка оттеснить с поста председателя пользующуюся авторитетом во всем мире депутата Хельгу Шмидт со стороны Бербок является наглостью.

Нацистские корни

Бербок всегда казалась образцовым европейским политиком. Она выросла недалеко от северного города Ганновер, занималась прыжками на батуте, изучала политологию и публичное право в Ганновере, а затем получила степень магистра в области публичного международного права в Лондонской школе экономики.

Однако 8 февраля 2024 года немецкий таблоид Bild опубликовал статью со ссылкой на архивы, согласно которым дед главы МИД Германии, Вальдемар Бербок, был сторонником нацизма и полностью разделял идеологию Германии при Адольфе Гитлере. Вальдемар Бербок был специалистом в области противовоздушной обороны и в 1944 году получил гитлеровский крест «За военные заслуги».

После разразившегося скандала сама Бербок сообщила, что не знала таких сведений о своем дедушке. Ранее она всегда упоминала его на выступлениях по случаю Второй мировой войны или в своих книгах и говорила, что гордится историей своей семьи.

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