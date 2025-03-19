Бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген осудил идею выдвинуть министра иностранных дел Германии Анналену Бербок на пост председателя Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он заявил в интервью для Tagesspiegel.

По словам Хойсгена, попытка оттеснить с поста председателя пользующуюся авторитетом во всем мире депутата Хельгу Шмидт со стороны Бербок является наглостью.

«Это наглость — заменить лучшего германского дипломата с международным опытом на изжившую себя модель», — заявил он.

До этого официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала странными планы назначить Бербок председателем ГА ООН. Она заявила, что Бербок открыто гордится «подвигом деда», который, по данным СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны. При этом заявлений Бербок о том, что она положительно относилась к службе деда в Вермахте, в сети нет, однако известно, что она неоднократно тепло отзывалась о родственнике.

Ранее Бербок призвала Россию положить конец конфликту на Украине.