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Захарова осудила планы выдвинуть «внучку нациста» Бербок на должность председателя ГА ООН

Захарова назвала странными планы выдвинуть Бербок на пост председателя ГА ООН
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о планах Германии предложить главу своего МИД Анналену Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН. Она назвала эту инициативу несоответствующей символике 80-летия Победы над нацизмом, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, кандидатура Бербок вызывает вопросы из-за ее семейной истории. Она подчеркнула, что Бербок открыто гордится «подвигом деда», который, по данным СМИ, служил в вермахте во время Второй мировой войны.

«Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится «подвигом деда», в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи», — заявила Захарова.

Также в ходе своего выступления Захарова отметила, что президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях. Так она прокомментировала слова французского лидера о размещении истребителей Rafale с ядерными боеголовками на границе с ФРГ.

Ранее в МИД РФ отреагировали на «отмену» Лолиты Милявской.

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