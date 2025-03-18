СМИ назвали кандидата Германии на пост председателя Генассамблеи ООН

Правительство ФРГ планирует выдвинуть главу МИД Германии Анналену Бербок («Зеленые») кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на 2025-2026 годы. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине.

В публикации отмечается, что Бербок после ухода из федерального правительства Германии должна получить должность в ООН.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik задалась вопросом, как можно посадить представителей стран ЕС за стол переговоров после их «клоунады» в ООН.

Она напомнила о поведении представителей некоторых стран во время голосования по резолюциям об украинском кризисе в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. По ее словам, Великобритания и Франция резко сменили свои позиции и «устроили один перформанс для мирового большинства, второй — в Совете Безопасности ООН».

В феврале Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме назвали главный минус антироссийской резолюции ГА ООН.