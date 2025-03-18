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СМИ назвали кандидата Германии на пост председателя Генассамблеи ООН

DPA: правительство ФРГ выдвинет Бербок кандидатом на пост председателя ГА ООН
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Michael Ukas/Global Look Press

Правительство ФРГ планирует выдвинуть главу МИД Германии Анналену Бербок («Зеленые») кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) на 2025-2026 годы. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в кабмине.

В публикации отмечается, что Бербок после ухода из федерального правительства Германии должна получить должность в ООН.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik задалась вопросом, как можно посадить представителей стран ЕС за стол переговоров после их «клоунады» в ООН.

Она напомнила о поведении представителей некоторых стран во время голосования по резолюциям об украинском кризисе в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. По ее словам, Великобритания и Франция резко сменили свои позиции и «устроили один перформанс для мирового большинства, второй — в Совете Безопасности ООН».

В феврале Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, которую поддержали 93 страны. Против документа выступили 18 государств, еще 65 воздержались. США отказались от соавторства проекта резолюции, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.

Ранее в Госдуме назвали главный минус антироссийской резолюции ГА ООН.

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