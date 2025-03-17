«Для России это испытание». Почему столицу Сербии охватили протесты?

Во время протестов в Белграде, 15 марта 2025 года

В минувшие выходные в столице Сербии Белграде прошла масштабная акция протеста, которая, по данным сербской оппозиции, стала самой массовой за все время. Президент Сербии Александр Вучич назвал митинг незаконным и заявил о риске госпереворота. При этом власти республики опровергли использование «звуковой пушки» против протестующих в Белграде. Продолжатся ли масштабные митинги в Сербии, и кто хочет раскачать ситуацию на Балканах — в материале «Газеты.Ru».

В субботу, 15 марта, в Белграде прошла одна из самых масштабных акций протеста за последние полгода. Поводом к целой серии митингов стало обрушение в ноябре 2024 года навеса на вокзале в Нови-Саде, в результате которого погибли 15 человек. Студенты обвинили власть в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.

В ходе субботней акции протестующие заблокировали крупнейшую транспортную развязку города. Также были сообщения, что к пешим демонстрантам присоединилась колонна из ста тракторов, которая прибыла к зданию Народной скупщины (парламента) Сербии.

Министерство внутренних дел Сербии сообщило, что в митинге участвовали 107 тыс. протестующих . Полиция приняла повышенные меры безопасности, но не обошлось без инцидентов. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош заявил, что во время 15 минут молчания на акции в Белграде полиция якобы применила «звуковую пушку», в результате чего возник шум.

16 марта в МВД Сербии опровергли информацию о применении «звуковой пушки» против протестующих. В ведомстве подчеркнули, что использование данного вида оборудования противоречит закону.

close Djordje Kojadinovic/Reuters

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что республика готова подключить Россию и США к расследованию якобы применения полицией «звуковой пушки» на акции протеста.

«Чтобы остановить поток лжи... правительство готово пригласить ФБР и ФСБ приехать и провести расследование», — цитирует его ТАСС.

В обращении к нации президент Сербии Александар Вучич сообщил, что 56 человек были доставлены в больницы после беспорядков и 22 человека были задержаны. Ранее Вучич неоднократно говорил о радикализации протестов студентов в Сербии.

Попытка переворота

Президент Вучич назвал прошедший в выходные митинг незаконным и заявил о риске государственного переворота. По словам сербского лидера, оппозиция в скором времени попытается захватить ряд госструктур, чтобы вынудить власть пойти на формирование переходного правительства.

Вучич подчеркнул, что методы, имевшие место во время киевского майдана в 2014 году, не будут работать в его стране. Он также обвинил своих оппонентов в распространении ложной информации о якобы применении властями «звуковой пушки» на протестах 15 марта.

«Когда все кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Они нашли эту пушку, показали ее в руках военнослужащих «Кобры». Только это не звуковая пушка, а обычная антидроновая, потому что у армии Сербии и «Кобр» вообще нет звуковой пушки», — сказал глава государства в видео, размещенном в его социальных сетях.

Замглавы сербского правительства Александр Вулин также выразил сомнения в социальной подоплеке протестов. Политик уверен, что Запад хочет столкнуть Сербию с Россией, и это главная цель цветной революции. При этом он считает, что у организаторов протестов в Сербии нет шансов на свержение президента.

«У них нет ни одного человека, который мог бы сместить Александара Вучича. Их основная проблема в том, что у них нет ни одной подходящей личности», — заявил он.

Вулин рассказал, что государственный переворот состоит из четырех этапов. Во время первого начинаются антиправительственные протесты. На втором — отрицаются какие-либо позитивные тенденции в обществе. На третьем этапе, которого как раз достигла Сербия, происходит программирование лидеров. Заключительной же стадией являются массовые протесты и «лихорадочный поиск» инцидента, конфликта, насилия, после которого уже ничего в стране не может остаться прежним.

Кто стоит за протестами?

События в Сербии имеют внутренний характер, но это не исключает возможности вовлечения в ситуацию внешних сил. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы, директор института стран СНГ, политолог Константин Затулин.

«В событиях участвуют люди с диаметрально противоположными внешнеполитическими приоритетами. Среди протестантов есть как те, кто выступает за разрыв связей с Россией и сближение с Западом, так и те, кто выступает за более радикальное сближение с Россией. В принципе среди сербов сторонников России в разы больше, чем сторонников прозападной ориентации», — сказал политолог.

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Он считает, что исход митингов в Сербии трудно предсказать, но ясно, что они направлены на то, чтобы добиться ухода действующего президента и поражения тех политических сил, которые с ним ассоциируются.

«Надо заметить, что рейтинг Прогрессивной партии Вучича и рейтинг самого Вучича различаются. Рейтинг Вучича всегда был выше, чем рейтинг той партии, которая от его имени заседает в парламенте. Сейчас его личный рейтинг покачнулся по данным опубликованных опросов, к нему сохраняет примерно треть опрошенных», — заявил Затулин.

Депутат подчеркнул, что влияние со стороны Запада полностью исключать нельзя, но это не значит, что внутри самой Сербии не было протестных настроений:

«Уже не в первый раз в Сербии и Югославии массовые протесты приводили к каким-то политическим событиям. Так был свергнут в свое время Милошевич, и в результате была создана организация, прообраз всех других, которые потом устраивали цветные революции на пространстве СНГ. Вучич, столкнувшись с таким ростом протестов, пытается опереться на Россию. Он делает жесты в сторону России, собирается 9 мая в Москву и считает нужным, чтобы сербы промаршировали по Красной площади. Это важно ему, чтобы получить поддержку России. Он хочет сыграть на чувствах тех протестантов, которые поддерживают пророссийскую позицию».

По мнению Затулина, Россия точно не заинтересована в свержении власти в Сербии:

«Для России это тоже испытание. Россия не хотела бы никакой дестабилизации в Сербии. Мы помним события в Югославии и Сербии в девяностых и нулевых. Мы не желаем никаких катаклизмов Сербии, но есть внутренняя повестка дня, которую трудно исключить из всех событий. Она существует, ею пользуются, ее раздувают и распространяют».

Сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич в беседе с «Газетой.Ru» считает, что трагедия в Нови-Саде стала только поводом для протестов.

«На самом деле к власти накопилось множество вопросов. Один из главных вопросов — это начало разработок месторождений лития. Народ Сербии этого не хочет, потому что это нанесет огромный удар по экологии, но за это выступает Евросоюз. Обычно со стороны Евросоюза всегда слышатся слова поддержки митингующим, но сейчас все молчат просто потому, что все это делается с их одобрения, они поддерживают Вучича», — заявил Гайич.

При этом политолог высказал мнение, что протесты в том числе направлены против политики Евросоюза:

«Евросоюз уничтожил все государственные институты Сербии. Сейчас сербские власти проводят параллели с украинским майданом, но в Сербии Майдан был в 2012 году, когда Еврокомиссия насильно поставила у власти своего человека. Сейчас Сербия превращается в шахтовую колонию Евросоюза и НАТО. Народ Сербии хочет освободиться от ига НАТО».

Что дальше?

Руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова отметила, что протестующие не выдвигали никаких политических требований и были категорически против того, чтобы любая политическая партия присоединялась к их движению.

«Для участвующих в митингах это был принципиальный вопрос — только флаг Сербии может присутствовать на протестах и ничего больше. При этом в Сербии есть серьезные проблемы. Например, проблема Косово, проблема продажи земли под строительство рудников, вредное производство, коррупция и так далее. Многие политические партии хотели бы присоединиться к этим движениям. Тем не менее студенты никому возможности присоединиться не предоставляли», — сказала Гуськова «Газете.Ru».

Однако выступления 15 марта немного отличались от того, что было до этого, отмечает Гуськова:

«К студентам присоединились взрослые люди. Чистые политические партии никак себя не обозначали, но известно, что на митингах присутствовали представители почти всех политических партий. Пока не открыто, но начали появляться политические лозунги против правительства. Со знанием опыта цветных революциях мы понимаем, что эта агрессия может изменить направление движения. Были замечены и арестованы ребята в черной униформе с капюшонами, был обнаружен автомобиль с большим количеством коктейлей Молотова».

Она отметила, что Александр Вучич с самого начала говорил, что это «цветная революция, которая направлена на свержение власти». Гуськова ожидает, что протесты продолжатся и «неизбежно должны будут привести к какому-то результату».

В свою очередь, депутат Константин Затулин считает, что если не будет явной вспышки насилия со стороны властей или оппозиции, то протесты с течением времени будут сходить на нет.

«Противостояние будет перенесено к избирательным урнам на внеочередные парламентские выборы, которые намечали провести этой весной или летом. Этим сценарием руководствуется власть. Вучич не в первый раз сталкивается с протестами, он достаточно опытный политик. Как правило, он находит выход в проведении внеочередных выборов парламента. Так было несколько раз за время его президентства, и, мне кажется, он хотел бы аналогичным образом выйти из этого кризиса».

Однако это знают и оппозиционеры, которые, по мнению Затулина, могут попытаться обострить ситуацию.

Под ударом не только Сербия

В минувшие выходные замглавы правительства Сербии Александр Вулин также сообщил, что президента Республики Сербской Милорада Додика могут арестовать в скором времени. Он отметил, что все враждебные Белграду СМИ распространяют утверждения о том, что страна находится «в шаге от гражданской войны».

Несколько недель назад суд признал президента Республики Сербской Милорада Додика виновным в несоблюдении решений представителя ООН по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Он был приговорен к одному году тюремного заключения и лишен права занимать государственные должности в течение шести лет.

close Nedim Grabovica/Global Look Press

Сам президент Республики Сербской Милорад Додик в интервью для издания The American Conservative заявил, что кризис, который происходит сейчас, нарастал годами:

«Этот кризис нарастал годами, начиная с президента Байдена и его должностных лиц, которые действовали, как колониальные правители, в Боснии и Герцеговине. По прибытии в Боснию и Герцеговину Кристиан Шмидт начал в одностороннем порядке навязывать решения и изменять законы страны. Мусульманская сторона приветствовала эти действия, полагая, что они проложат путь к унитарной Боснии, в конечном итоге подрывая существование православного христианского образования, Республики Сербской».

Додик отметил, что ни один иностранец не должен иметь полномочий в одностороннем порядке навязывать и изменять законы страны по своему усмотрению.

Ранее бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша — младшего Томас Грэм заявил, что граница между Россией и Североатлантическим альянсом будет проходить по Балканам:

«Стало ясно, какой будет граница между Россией и НАТО. И это будет линия, проведенная от Баренцева моря, через Балтийское море до Черного моря. Если «гадать на стеклянном шаре», то Североатлантический альянс, скорее всего, расширится на Балканы, помимо этого, членство может принять и Сербия».

По мнению Грэма, важно помнить, что вне НАТО осталось очень мало европейских стран. Он отметил, что Украина точно не вступит в НАТО в ближайшее время.