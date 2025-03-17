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Президент Сербии заявил, что в стране не пройдут методы киевского майдана

Вучич назвал фейком историю о звуковой пушке на протестах и упомянул Майдан
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александр Вучич заявил в видеозаписи на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что методы, имевшие место во время киевского майдана в 2014 году, не будут работать в его стране.

Он также обвинил своих оппонентов в распространении ложной информации о якобы применении властями «звуковой пушки» на протестах 15 марта.

«Когда все кончается безуспешно, приходится врать, и они придумали историю со звуковой пушкой. Они нашли эту пушку, показали ее в руках военнослужащих «Кобры». Только это не звуковая пушка, а обычная антидроновая, потому что у армии Сербии и «Кобр» вообще нет звуковой пушки», — сказал глава государства.

Вучич отметил, что ни один из участников протестов 15 марта не обращался за медицинской помощью с жалобами на последствия, которые могли бы быть связаны с предполагаемым использованием аудиоустановки.

«Тогда они догадались на следующий день слать своих активистов, чтобы говорили, что им стало плохо. Не могут показать и доказать и продолжают выдумывать. Зачем это делают дорогие граждане?», — задался вопросом глава Сербии.

По его словам, то же самое происходило во время майдана, когда экс-президента Украины Виктора Януковича обвиняли в том, что он привел снайперов, стрелявших в людей.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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