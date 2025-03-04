«Позор вам. Вы гордитесь?» Зачем депутаты в Сербии дрались и жгли дымовые шашки

В Сербии пострадали три женщины-депутата во время беспорядков в парламенте

В Сербии оппозиционные депутаты попытались сорвать заседание парламента — они забросали своих коллег пиротехникой. В результате пострадали три женщины-депутата. Врачи борются за жизнь одной из них, а также за жизнь нерожденного ребенка другой. После беспорядков депутаты не стали останавливать заседание, посвященное поправкам в закон об образовании на фоне протестов студентов после трагедии в Нови-Саде. Более того, спикер парламента Брнабич отказалась отпускать народных избранников на обед, а после заседания заставила их самих убирать зал парламента.

Во время заседания парламента Сербии оппозиционные депутаты бросили в зал дымовые шашки и зажгли файеры, из-за чего три женщины получили травмы разной степени тяжести, пишет агентство Tanjug.

4 марта состоялось открытие сессии, на котором утверждалась повестка из примерно 50 пунктов, в том числе — внесение чувствительных поправок в закон о высшем образовании в связи с трагедией в городе Нови-сад и вопрос о вотуме доверия спикеру Народной скупщины (однопалатного парламента) Республики Сербия.

В зале выступала сама спикер Ана Брнабич. В какой-то момент оппозиционные депутаты поднялись со своих мест и направились прямо к ней, требуя оставить вопрос о внесении поправок в закон о высшем образовании единственным в повестке. Охрана не допустила их к Брнабич, после чего началась потасовка.

В спикера неожиданно полетели дымовые шашки и яйца, ее к тому же облили водой.

Затем оппозиционные депутаты начали бросать и другие вещи, а также громко кричать и активно использовать свистки, дудки и трещотки. Они развернули плакат с надписью «Сербия восстает, чтобы свергнуть режим» и держали в руках государственные флаги. Также звучали призывы к отставке президента Сербии Александара Вучича.

Брнабич, задыхаясь, продолжила выступление.

Парламентарий от партии «Зеленый левый фронт», оппозиционер Радомир Лазович использовал огнетушитель, однако сделал еще хуже, так как зал оказался полностью покрыт порошком.

Несмотря на произошедшее, депутаты решили продолжить работу. Более того, Брнабич обозначила, что у парламентариев не будет обеда, так как им необходимо закончить обсуждение закона о высшем образовании и как можно быстрее принять его измененный вариант, «чтобы студенты знали и видели, что эта просьба была реализована и выполнена, и что мы рядом с ними».

По поправкам в закон о высшем образовании выступил первый вице-премьер Синиша Мали. Он озвучил предложения, которые предполагают увеличение финансирования вузов, зарплат преподавателей и частичную компенсацию стоимости обучения студентам.

Пострадала беременная женщина-депутат

По словам Брнабич, кто-то из оппозиционеров бросил в зал электрошокер. Устройство попало в депутата Соню Илич, которая находится на восьмом месяце беременности. Также она получила травмы после применения светошумовой гранаты и слезоточивого газа. Сейчас врачи пытаются сохранить жизнь нерожденному ребенку депутата.

Брнабич добавила, что неизвестные бросили светошумовую гранату прямо в голову депутата Ясмины Обрадович, после чего у нее случился инсульт. Бригада скорой медицинской помощи экстренно доставила женщину в больницу.

«Что для вас одна человеческая жизнь? Ничто! Одна человеческая жизнь для вас ничто, а ведь это человеческая жизнь вашего коллеги, коллеги, который представляет тысячи и тысячи граждан Республики Сербии. Позор вам», — сказала Брнабич.

Всего пострадали трое женщин-депутатов. По словам спикера, все раненые «осмелились иметь собственное мнение», которое отличается от мнения оппозиционеров.

«Еще раз вам респект за то, что вы сделали. Вы гордитесь?» — обратилась Брнабич к оппозиционерам, добавив, что они бросали шашки во всех сербских граждан, а не просто в депутатов.

Депутаты отмывают яйца

Брнабич призвала своих коллег остаться в парламенте после завершения рабочего дня в 18:00 для уборки помещений. По ее словам, рядовые сотрудницы не виноваты в созданном оппозицией хаосе, поэтому не обязаны «убирать ваши яйца, слезоточивый газ и дымовые шашки».

«Мы уберемся. Мы и так убирали за вами 12 лет, так что продолжим и сегодня!» — заявила Брнабич.

Tanjug отметило, что сначала оппозиционеры попытались попасть к Брнабич, но их не пустила охрана. Тогда они решили показать свой протест с помощью беспорядков. Председатель парламентской группы «Александар Вучич — Сербия не должна останавливаться» Миленко Йованов заявил, что оппозиция блокирует работу парламента, поскольку при выполнении требований студентов «они были бы никем».

Иммунитет не действует

Сербская прокуратура осудила выходку оппозиционных депутатов в парламенте. В заявлении прокуратуры указано, что народные избранники обладают иммунитетом, однако в данной ситуации он не защитит их от уголовного преследования. В прокуратуре отметили, что депутаты могут избежать проблем с законом только в том случае, если их преследуют за выражение какого-то мнения.

«Верховная прокуратура призывает к немедленному урегулированию ситуации в Национальном собрании путем отказа от каких-либо действий, которые могут поставить под угрозу безопасность, тело или жизнь любого, кто работает в помещении Национального собрания, особенно народных депутатов», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, какие именно депутаты пронесли и использовали пиротехнику. Также они устанавливают, можно ли квалифицировать инцидент как тяжкое преступление против общественной безопасности.

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Среди протестующих также есть студенты. Они выдвинули правительству требование увеличить государственные выделения для факультетов. Именно это изменение в законодательстве и рассматривают парламентарии.