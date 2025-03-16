Более 50 человек получили травмы в ходе беспорядков в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации заявил, что 56 человек были доставлены в больницы после беспорядков, произошедших в субботу вечером во время протестов в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Вучича, 44 человека находятся в центре неотложной помощи, 11 — в клинической больнице «Звездара», и еще один — в Земуне. Глава Сербии также уточнил, что 22 человека были задержаны за участие в беспорядках.

По данным корреспондента ТАСС, находившегося на месте событий, протестующие покинули площадь, и в городе постепенно возобновляется движение транспорта по центральным улицам. Усиленные наряды полиции также начали покидать свои посты у зданий государственных учреждений. Серьезных инцидентов зафиксировано не было, правоохранительные органы не применяли силу и не пытались разогнать участников акции.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Массовые протесты в Сербии продолжаются уже несколько месяцев. Акции в стране начались в связи с инцидентом на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад. Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание вокзала. В результате пострадали десятки людей.

Ранее колонна протестующих на тракторах прибыла к парламенту Сербии.