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В Сербии опровергли обвинения оппозиции в применении звуковой пушки

МВД Сербии опровергло обвинения в применении звуковой пушки против протестующих
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Djordje Kojadinovic/Reuters

В МВД Сербии опровергли информацию о применении звуковой пушки против протестующих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Во время сегодняшних 15 минут молчания МВД Сербии не использовало «звуковую пушку», потому что применение этого звукового оружия не соответствует закону», — говорится в сообщении.

До этого президент Сербии Александар Вучич в своем обращении к нации заявил, что 56 человек были доставлены в больницы после беспорядков, произошедших в субботу вечером во время протестов в Белграде.

По его словам, 44 человека находятся в центре неотложной помощи, 11 — в клинической больнице «Звездара», и еще один — в Земуне. Глава Сербии также уточнил, что 22 человека были задержаны за участие в беспорядках.

8 марта Вучич говорил о радикализации протестов студентов в Сербии. Сербский президент связал это с тем, что «опадает» поддержка протестам, которые чаще всего организуют оппозиционные политические партии.

Ранее в Сербии оценили шансы протестующих на свержение Вучича.

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