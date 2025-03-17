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Трамп рассказал, о чем хочет поговорить с Путиным

Трамп намерен поднять вопрос территорий во время разговора с Путиным
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Susan Walsh/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным он собирается обсудить территориальный вопрос и контроль над АЭС. Об этом пишет Reuters.

«Мы будем говорить об электростанциях, потому что это большой вопрос», — подчеркнул Трамп.

В беседе с журналистами Трамп заявил, что собирается провести телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник, 18 марта.

На прошлой неделе Путин в Москве встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы обсудить не только украинский вопрос, но и двусторонние отношения РФ и США.

Сам Уиткофф рассказал, что встреча с российским лидером длилась 3-4 часа. Уиткофф подчеркнул, что это была дискуссия о решении украинского конфликта.

Ранее в США рассказали об «осторожном оптимизме» в вопросе урегулирования на Украине.

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