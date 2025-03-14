«Мы обсуждаем все эти вещи». США могут признать Крым и Донбасс частью России

В Белом доме подтвердили, что США обсуждают и с Москвой, и с Киевом статус территорий, которые находятся под контролем России. Советник президента США Уолтц заявил, что стороны должны пойти на компромиссы для достижения мира. Сам Трамп упомянул, что контроль над ЗАЭС также является часть переговоров. Новые регионы уже закреплены в Конституции РФ, но Украина надеется вернуть территории с помощью дипломатии.

В итоговом мирном соглашении по урегулированию конфликта на Украине за Россией могут закрепить суверенитет над Крымом и новыми территориями, намекнул советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

Уолтц обсуждал с ведущим Fox News прорыв на переговорах по решению украинского кризиса, который случился при участии президента США Дональда Трампа. По его словам, именно республиканец может примирить две стороны. Уолтц добавил, что в Саудовской Аравии американская делегация увидела совсем другое рвение к урегулированию конфликта с украинской стороны, особенно в сравнении с ситуацией, которая возникла ранее в Овальном кабинете Белого дома. Украина согласилась, что обе стороны должны достичь режима прекращения огня, после чего уже можно будет разговаривать о постоянном мире.

По словам Уолтца, Россия и Украина выдвинули свои требования, которые они хотели бы видеть в итоговом документе. Однако сторонам придется пойти на компромиссы для завершения конфликта. Ведущий Fox News предположил, что ключевыми моментами станут:

– сделка по редкоземельным металлом между США и Украиной (компонент, который мотивирует Вашингтон помогать Киеву);

– размещение европейских миротворцев на территории Украины;

– членство Украины в НАТО (чего, скорее всего, не будет);

– переход суверенитета территорий, как Донбасс, России.

Уолтц сказал, что ведущий прав во всех моментах.

«Мы обсуждаем все эти вещи с двумя сторонами», — уточнил чиновник.

Чья ЗАЭС?

13 марта Трамп сказал журналистам, что США обсуждают территориальный вопрос с Украиной:

«Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы итогового соглашения. В этом замешана электростанция, знаете, очень большая электростанция».

Предположительно, речь идет о Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем РФ. Трамп добавил, что подобные обсуждения — непростой процесс, но стороны уже обговорили отдельные вопросы.

«Мы обсуждали концепции территорий, потому что не хочется тратить время на прекращение огня, если оно ничего не будет значить. Поэтому мы говорим: «Вот что вы можете получить, а вот что — нет», — заметил Трамп.

«Это вы получите, а это — нет». США обсуждали с Украиной, какие территории она потеряет США обсуждают с Украиной, какие территории она утратит по итогам конфликта, заявил президент Дональд... 14 марта 08:01

Новые территории уже российские

13 марта во время брифинга официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что новые регионы уже вошли в состав России:

«Крым, Севастополь, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск — это регионы Российской Федерации. Они записаны в Конституции Российской Федерации. Это данность».

Еще в июне 2024 года президент РФ Владимир Путин обозначил, что территориальный вопрос не обсуждается — новые регионы навсегда останутся с Россией.

«Мы спросили мнение самих людей и провели референдум. Поступили так, как решили люди. В том числе в Херсонской и Запорожской областях. <...> Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства и быть не может», — заключил Путин.

Украина этого не признает

По данным «Би-би-си», Украина не признает потери территорий, которые уже находятся под контролем РФ. Неназванный украинский дипломат сказал информационной службе, что в ходе переговоров в Джидде обсуждали только вопрос территориальной целостности страны, а не территориальных уступок. При этом Киев признает, что, скорее всего, вернуть земли военным путем не получится. Однако они надеются на дипломатию. Зеленский еще 12 марта обозначил, что украинские власти не признают потерю территорий.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий считает, что Украина все же признает новые территории российскими, когда там сменится власть.

«Если мы будем говорить о начале распада Советского Союза, то 12 областей Украины признавали то, что они являются русскоязычными, то, что у них культура, традиции, обычаи русского народа, что они незаконно были включены в состав УССР. Поэтому для западной части Украины то, что юго-восток ушел в Россию, исторически давно было известно. То, что выборы будут в октябре и новый президент [Украины] признает, что это территории российские, это тоже уже однозначно», — отметил Водолацкий в беседе с ТАСС.