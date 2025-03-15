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Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия

Франция и Британия потребовали от РФ принять перемирие на условиях Зеленского
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми потребовали от президента России Владимира Путина согласиться на условия перемирия, выдвинутые украинским лидером Владимиром Зеленским, при этом западные лидеры не хотят слушать каких-либо требований со стороны Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «Win/Win».

Канал отметил, что от России уже начали требовать предоставление гуманитарного коридора для выхода военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области. Параллельно с этим на Западе настаивают на том, чтобы российские военные не заходили в приграничную Сумскую область Украины.

По данным СМИ, советники по безопасности премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона экстренно вылетели в США для обсуждения будущего Украины.

Эксперты задались вопросом, какую позицию займут Соединенные Штаты — поддержат ультиматум Европы или попросят европейских чиновников не вмешиваться в переговорный процесс.

14 марта глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми потребовал от России прекращения огня на Украине без каких-либо условий. По его словам, лидеры стран «Большой семерки» солидарны во мнении о том, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить «менять правила игры».

Ранее Великобританию попросили «тихо посидеть в сторонке» после выдвинутых к РФ требований.

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Переговоры о мире на Украине
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