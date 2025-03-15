Премьер Британии обратился к Путину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира», и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Его слова приводит Sky News.

Стармер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что его страна «является партией мира, поскольку он взял на себя обязательство о 30-дневном безоговорочном прекращении огня».

В то же время, утверждает британский премьер, Владимир Путин якобы «пытается оттянуть время». Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.

«Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезную дискуссию. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, когда это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, двигаться вперед и готовиться к миру — миру, который будет надежным и который будет длиться долго», — сказал он.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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