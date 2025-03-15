Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Британии обратился к Путину

Премьер Стармер назвал Украину «партией мира» и призвал Путина остановить огонь

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на встрече европейских лидеров, посвященной событиям на Украине, заявил, что Киев представляет «партию мира», и призвал российского лидера Владимира Путина согласиться на прекращение огня. Его слова приводит Sky News.

Стармер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что его страна «является партией мира, поскольку он взял на себя обязательство о 30-дневном безоговорочном прекращении огня».

В то же время, утверждает британский премьер, Владимир Путин якобы «пытается оттянуть время». Если президент России «серьезно настроен на мир, он должен прекратить свои варварские атаки на Украину и согласиться на прекращение огня», указал Стармер.

«Я считаю, что рано или поздно ему придется сесть за стол переговоров и начать серьезную дискуссию. Но мы не можем сидеть сложа руки и просто ждать, когда это произойдет. Мы должны продолжать двигаться вперед, двигаться вперед и готовиться к миру — миру, который будет надежным и который будет длиться долго», — сказал он.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что РФ согласна с предложением о прекращении огня на Украине. Однако, по словам главы государства, подобный исход событий возможен лишь при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Российский лидер подчеркнул, что в идее о 30-дневном перемирии необходимо учесть ряд нюансов. После Путин провел переговоры в закрытом формате со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе сделали неутешительное для Украины заявление о мирном соглашении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами