«Время сокращается, как шагреневая кожа». В Кремле призвали ВСУ сдаваться быстрее

Песков заявил об истекающем у ВСУ времени сложить оружие в Курской области

За время операции в Курской области ВСУ, по данным МО РФ, потеряли более 67 тыс. военных. Только за последние сутки потери составили более 220 человек, а под контроль российских войск вернулись населенные пункты Заолешенка и Рубанщина. В Кремле тем временем заявили, что предложение сложить оружие в обмен на сохранение жизней для украинской группировки пока действует, но вскоре срок истечет. Киев на него пока не реагирует — Владимир Зеленский утверждает, что операция «продолжается так, как нужно».

Кремль предупредил, что предложение президента России Владимира Путина к украинским военнослужащим, находящимся в Курской области, сложить оружие пока действует, но долго в Москве ждать не планируют.

«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области солдат. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, если украинский президент Владимир Зеленский отдаст им приказ сдаться и сложить оружие.

При этом политик обратил внимание на то, что попавшие в окружение бойцы совершали многочисленные преступления против мирных жителей. «Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм», — уточнил Путин.

Депутат Госдумы Андрей Колесник подчеркнул, что солдат ВСУ, которые решат сдаться в плен в Курской области, обязательно проверят на причастность к преступлениям. Многим из них может грозить пожизненный срок, отметил он.

По словам Колесника, «никто не говорил, что их отпустят».

«Садистов отпускать нельзя, пусть посидят лет 25. Не факт, что кто-то возьмет за это ответственность, на Украине это воспримут как слабость», — сказал он.

В окружении

По данным Минобороны России, за все время операции в Курской области потери ВСУ составили более 67 630 военнослужащих . Также украинская армия лишилась 393 танков, 317 боевых машин пехоты, 2199 боевых бронированных машин, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники.

Только за минувшие сутки ВСУ потеряли более 220 военных. Кроме того, армия РФ вернула под свой контроль населенные пункты Заолешенка и Рубанщина и нанесла поражение формированиям нескольких бригад ВСУ.

Всего на данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. украинских солдат, сообщил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Российские беспилотники круглосуточно атакуют пути отхода, поэтому выйти из «ловушки» украинским бойцам практически невозможно.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов добавил, что ВСУ могли оставить в Курской области технику общей стоимостью $120 млн и более. В основном речь идет о танках Abrams. На фото- и видеоматериалах, снятых в регионе, видна брошенная техника.

«Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по $12 млн. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум $120 млн», — отметил Михайлов.

Депутат ГД и член комитета по международным делам Дмитрий Белик констатировал, что вторгшаяся на территорию России украинская группа «триумфально разгромлена».

«Всему миру понятно, что вторгшаяся на территорию России группировка триумфально разгромлена. И ни в какие нелепые формулировки этот позор киевскому режиму облечь не удастся», — сказал он.

Белик также добавил, что слова президента США «являются подтверждением успехов России в освобождении Курской области и полного поражения врага».

Депутат и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром сил ВСУ в курском приграничье «переломным моментом СВО».

«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима. И это уже стали понимать и признавать на Западе», — подчеркнул он.

По мнению парламентария, Киев и «западные кураторы» хотели навредить России, «однако добились обратного результата».

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Зеленский в свою очередь заявил, что в Курской области якобы нет окруженных украинских войск, а военная операция продолжается «в определенных районах» российского региона. «Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно», — написал он в Telegram.