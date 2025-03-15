«Время сокращается, как шагреневая кожа». В Кремле призвали ВСУ сдаваться быстрее

Кремль предупредил, что предложение президента России Владимира Путина к украинским военнослужащим, находящимся в Курской области, сложить оружие пока действует, но долго в Москве ждать не планируют.
«Пока действует. У них время сокращается, как шагреневая кожа», – заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин заявил, что ознакомился с призывом американского лидера Дональда Трампа пощадить заблокированных в Курской области солдат. Он пообещал гарантировать им жизнь и достойное обращение, если украинский президент Владимир Зеленский отдаст им приказ сдаться и сложить оружие.
При этом политик обратил внимание на то, что попавшие в окружение бойцы совершали многочисленные преступления против мирных жителей. «Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм», — уточнил Путин.
Депутат Госдумы Андрей Колесник подчеркнул, что солдат ВСУ, которые решат сдаться в плен в Курской области, обязательно проверят на причастность к преступлениям. Многим из них может грозить пожизненный срок, отметил он.
По словам Колесника, «никто не говорил, что их отпустят».
«Садистов отпускать нельзя, пусть посидят лет 25. Не факт, что кто-то возьмет за это ответственность, на Украине это воспримут как слабость», — сказал он.
В окружении
По данным Минобороны России, за все время операции в Курской области потери ВСУ составили более 67 630 военнослужащих. Также украинская армия лишилась 393 танков, 317 боевых машин пехоты, 2199 боевых бронированных машин, 555 артиллерийских орудий, 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня и другой техники.
Только за минувшие сутки ВСУ потеряли более 220 военных. Кроме того, армия РФ вернула под свой контроль населенные пункты Заолешенка и Рубанщина и нанесла поражение формированиям нескольких бригад ВСУ.
Всего на данный момент в Курской области находятся до 7 тыс. украинских солдат, сообщил полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Российские беспилотники круглосуточно атакуют пути отхода, поэтому выйти из «ловушки» украинским бойцам практически невозможно.
Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов добавил, что ВСУ могли оставить в Курской области технику общей стоимостью $120 млн и более. В основном речь идет о танках Abrams. На фото- и видеоматериалах, снятых в регионе, видна брошенная техника.
«Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по $12 млн. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум $120 млн», — отметил Михайлов.
Депутат ГД и член комитета по международным делам Дмитрий Белик констатировал, что вторгшаяся на территорию России украинская группа «триумфально разгромлена».
«Всему миру понятно, что вторгшаяся на территорию России группировка триумфально разгромлена. И ни в какие нелепые формулировки этот позор киевскому режиму облечь не удастся», — сказал он.
Белик также добавил, что слова президента США «являются подтверждением успехов России в освобождении Курской области и полного поражения врага».
Депутат и член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал разгром сил ВСУ в курском приграничье «переломным моментом СВО».
«Ситуация, в которую попала группировка ВСУ в Курской области, — это критический переломный момент в военном конфликте, начало конца киевского режима. И это уже стали понимать и признавать на Западе», — подчеркнул он.
По мнению парламентария, Киев и «западные кураторы» хотели навредить России, «однако добились обратного результата».
Зеленский в свою очередь заявил, что в Курской области якобы нет окруженных украинских войск, а военная операция продолжается «в определенных районах» российского региона. «Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно», — написал он в Telegram.