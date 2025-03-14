Обломки беспилотника упали на здание в Москве. Военная операция, день 1115-й

Ночью в Туапсе (Краснодарский край) украинские беспилотники атаковали нефтекомплекс, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. От падения обломков загорелся резервуар с бензином, площадь пожара – больше тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
Обломки сбитого беспилотника упали на расселенный дом на улице Лестева в Москве, сообщает Baza. По предварительным данным, пострадавших нет.
В ночь на 14 марта временные ограничения полетов в целях безопасности объявлялись в аэропортах Саратова, Сочи, Калуги и московского Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. К настоящему времени они сняты.
Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. В оперативных службах ТАСС уточнили, что в результате падения обломков в жилом доме в Резервном проезде поврежден козырек кровли. О пострадавших информации нет.