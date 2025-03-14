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Политика

Обломки беспилотника упали на здание в Москве. Военная операция, день 1115-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1115-й день
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Жилой дом на Резервном проезде, где был поврежден козырек кровли, 14 марта 2025 года

Илья Лазарев/ТАСС
Силы ПВО отразили ночную атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения работают специалисты экстренных служб. В результате падения обломков в жилом доме в Резервном проезде в Москве поврежден козырек кровли. В аэропортах Внуково и Калуга сняты ограничения на полеты. В Туапсе (Краснодарский край) после атаки дронов в нефтекомплексе загорелся резервуар с бензином, площадь пожара превысила 1000 кв. м. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:29

Ночью в Туапсе (Краснодарский край) украинские беспилотники атаковали нефтекомплекс, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. От падения обломков загорелся резервуар с бензином, площадь пожара – больше тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

08:21

Обломки сбитого беспилотника упали на расселенный дом на улице Лестева в Москве, сообщает Baza. По предварительным данным, пострадавших нет.

08:15

В ночь на 14 марта временные ограничения полетов в целях безопасности объявлялись в аэропортах Саратова, Сочи, Калуги и московского Внуково, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. К настоящему времени они сняты.

08:10

Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. В оперативных службах ТАСС уточнили, что в результате падения обломков в жилом доме в Резервном проезде поврежден козырек кровли. О пострадавших информации нет.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1115-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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