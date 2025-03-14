«Не в состоянии выдвигать условия». К чему приведут «красные линии» Киева?

Представители Украины в Джидде обозначили делегации США «красные линии» относительно потенциального мирного соглашения. Помимо членства в НАТО, Киев отметил, что не может быть никаких ограничений численности ВСУ и запретов на вступление в ЕС. К чему могут привести Украину мечтания ее руководителей, и о чем совершенно забыли в Киеве, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Стремление в НАТО

Сразу скажем: точной информации о том, что происходило в Джидде за плотно закрытыми дверями, пока нет, и она появится еще очень нескоро. Но есть данные о том, что на переговорах в Саудовской Аравии представители Украины заявили, что Киев не намерен отказываться от вступления в НАТО.

Также (по некоторым сведениям) украинская делегация отвергла возможность ограничений, накладываемых на боевой и численный состав ВСУ, а также любые запреты на участие Украины в разного рода международных организациях, включая ЕС.

Заявить-то можно все, что угодно, но сегодня Киев находится далеко не в том состоянии, чтобы выдвигать какие-либо требования и условия, тем более к Соединенным Штатам, где не так давно в Белом доме поставили на место президента Украины Владимира Зеленского.

Украинская политическая элита никак не может осознать, что в НАТО Украину никто не ждет, и ее вступление в ряды Североатлантического альянса может оказаться тем детонатором, который приведет к взрыву и распаду всю эту организацию (да и без Киева в этом военном блоке сегодня далеко не все благополучно).

Никак не могут украинские элитарии понять и то, что стремление Киева вступить в НАТО во многом и привело Украину к конфликту с Россией, равно как и откровенно глупая и местами просто оскорбительная политика по отношению к своему восточному соседу.

Не приходится сомневаться, что вступление Украины в ЕС будет во многом аналогично принятию в ряды этой организации Турции и растянется на многие десятки лет (будет ли к тому времени сам ЕС — большой вопрос). К тому же, в Брюсселе откровенно сомневаются в целесообразности приема в члены ЕС несостоявшегося и полуразрушенного государства, на восстановление которого и доведение до европейских стандартов потребуются долгие годы и многие сотни миллиардов долларов (надежды Киева в этом отношении на своеобразный «план Маршалла» для Украины, скорее всего, безосновательны).

Украинские химеры

В чем причина столь химеричных целей, которые постоянно ставит перед собой Киев в реализации своих внешнеполитических устремлений? Характерно, что в своей истории (если таковая еще и существует) Украина никогда не добивалась каких-либо значимых результатов и ни разу не достигала заявленных целей. Это и Руина (период в конце XVII века в истории Украины, характеризующийся распадом украинской государственности и общим упадком), и Украинская Народная Республика (существовавшая в 1917-1920 годах), и период после развала Советского Союза, в течение которого власти в Киеве за рекордно короткий срок успешно промотали богатое советское наследство, не достигнув при этом никаких значимых результатов в науке, промышленности, искусстве.

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Мы с известной снисходительностью и юмором относились в свое время к известиям о существовании глобуса Украины, к утверждениям о том, что Иисус Христос — украинец, рассказам, что древние укры выкопали Черное море, а амазонки — древние украинские «козачки». Между тем, на Украине это далеко не шутки/анекдоты, и во многом именно эта ерунда и ересь лежит в основе украинского менталитета (а здесь перечислены далеко не все мифы, к которым более чем серьезно относятся на Незалежной).

И поэтому ставить перед страной абсолютно нереалистичные цели — в общем-то в традициях украинского политического класса . Сюда же (к ЕС и НАТО) можно приплюсовать стремление некоторых представителей украинской элиты после завершения военных действий перейти к так называемому «широкому проекту» (сразу скажем, в силу украинского менталитета он не будет реализован никогда) и мечтания об Украине как полигоне предстоящих и самых успешных экономических реформ в Восточной Европе (для этого потребуется целый слой бескорыстных управленцев, который отсутствует в сегодняшней Украине и не появится в ближайшие десятилетия).

Когда в Джидде представители украинской делегации чертили свои «красные линии», они не сказали о самом главном (и, похоже, эта мысль пока в принципе отсутствует в умах украинских политиков) — о крайне необходимой для Украины нормализации отношений с Российской Федерацией. А именно это условие — одно из самых определяющих для безбедного существования украинского этноса в исторически обозримый срок.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).