ВС РФ отрезали украинским военным путь отступления. Что происходит в Курской области

Военнослужащий группы «Аида» спецназа «Ахмат» в селе Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ

У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области

ВСУ потеряли пути для отступления из Курской области после взятия российскими военными населенного пункта Гончаровка. Об этом ТАСС сообщили источники в силовых структурах. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию, заявил, что оставшиеся в области украинские боевики должны сложить оружие. 13 марта командование группы войск «Север» доложило Владимиру Путину о завершающей фазе по освобождению Курской области.

После освобождения российскими войсками Гончаровки у боевиков ВСУ не осталось путей для отступления из Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — приводит агентство слова источника.

Об освобождении Гончаровки российское оборонное ведомство сообщило 14 марта.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее в своем Telegram-канале заявил, что для остающихся в Курской области украинских военных лучшим вариантом будет сдача в плен.

«Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас — это сдаться в плен нашим воинам», — написал он.

Так он прокомментировал заявление командира спецназа «Ахмат» генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, который тоже предложил украинским боевикам сдаваться.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что из освобожденных населенных пунктов были эвакуированы уже 209 человек. По его словам, 68 человек вывезены из Суджи, 74 — из Казачьей Локни, еще часть людей эвакуирована из Махновки, Мартыновки, Нижнемахово, Гончаровки, Гуево и других населенных пунктов.

Хинштейн также сообщил, что ВСУ разрушили 48 объектов культурного наследия в приграничных районах Курской области.

«В «Белой книге», которую мы сегодня формируем, уже значится 48 разрушенных или пострадавших ОКН в приграничье. В их числе немало православных храмов, которые нацисты умышленно оскверняют», — написал Хинштейн в своем канале в Telegram.

Активное наступление российских войск на позиции ВСУ в Курской области началось 8 марта. Переломным моментом стала операция по выходу в тыл украинских подразделений в Судже. Военнослужащие ВС РФ сумели проникнуть за линию обороны, используя подземные коммуникации газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

В течение шести дней более 800 российских бойцов преодолели по трубе 14 километров. В операции приняли участие подразделения ДШБР «Ветераны», ДРШБР «Восток», 30-й мотострелковый полк, 11-я бригада ВДВ и спецназ «Ахмат» (группа «Аида»).

По данным Минобороны РФ, за последнюю неделю группировка войск «Север» освободила от ВСУ 29 населенных пунктов Курской области.

Источники в силовых структурах сообщили ТАСС, что практически в каждом освобожденном населенном пункте обнаруживаются тела мирных жителей, жестоко убитых украинскими военными.

13 марта командование группировки войск «Север» доложило президенту Владимиру Путину, что операция по освобождению оккупированных ВСУ территорий Курской области вступила в завершающую фазу.

Издание Forbes ранее писало, что на фоне наступления российских войск самые боеспособные подразделения ВСУ спешно покидают Курскую область. По информации журнала, отступающие украинские военные бросили значительное количество тяжелой техники, включая танки M1 Abrams, боевые машины пехоты Bradley и гаубицы M-777.

По оценкам Forbes, ВСУ могли оставить на российской территории от 10 до 19 танков M1 Abrams, а также нетронутые артиллерийские установки M-777.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. По данным Генерального штаба ВС РФ, к настоящему времени освобождено свыше 86% ранее оккупированной территории. В ряде направлений российские подразделения уже пересекли границу и вошли в Сумскую область.

«Крысы бегут с корабля». В центре Суджи поднят флаг России, ВСУ отступают Российские военные подняли флаг на центральной площади города Суджа в Курской области. Штурмовые... 12 марта 13:14

Минобороны сообщает, что с начала боев в Курской области, украинские силы потеряли более 67 тыс. военных, 392 танка, 316 боевых машин пехоты, 278 бронетранспортеров, 2196 боевых бронированных машин, 2428 автомобилей, 549 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 7 MLRS.