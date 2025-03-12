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Политика

Силы ПВО РФ отразили новую атаку беспилотников. Военная операция, день 1113-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1113-й день
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Станислав Красильников/РИА Новости
В ночь на 12 марта силы ПВО сбили над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря 21 украинский беспилотник. По данным Минобороны, 12 дронов были уничтожены над Брянской областью, два — над Курской областью, по одному — над Калужской областью и Крымским полуостровом. Еще пять — над акваторией Черного моря.
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09:05

Москва считает, что Киеву нельзя доверять в соблюдении перемирия, заявил корреспондент британского канала Sky News в России Айвор Беннетт.

«Более веская причина, по которой Россия предпочитает долгосрочное соглашение краткосрочному, заключается в том, что украинские войска находятся в невыгодном положении. Передышка в боевых действиях дала бы им время перегруппироваться, так почему же Москва согласилась бы на это?» — написал он.

08:54

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что за ночь силы ПВО сбили над регионом 12 украинских беспилотников самолетного типа.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он.

08:48

Президент США Дональд Трамп «поставил Владимира Зеленского на место», сообщила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Он [Трамп] — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. И мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно — такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели», — сказала она.

08:37

В Кривом Роге слышны взрывы, сообщает «РБК-Украина».

08:29

Власти Украины могут попытаться сорвать режим прекращения огня, чтобы спровоцировать Россию. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший глава аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон.

«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских», — сказал эксперт.

08:22

Главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В России Красильников внесен в список экстремистов и террористов, его считают причастным к преступлениям в Курской области.

08:11

В Судже Курской области Вооруженные силы России продолжают активные боевые действия, сообщает ТАСС. При этом возможностей для бегства у ВСУ уже почти не осталось, сообщил агентству источник из силовых структур.

08:05

На Сватовском направлении под Новолюбовкой семеро украинских военнослужащих из 66-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдались в плен российской группировке войск «Запад», сообщает РИА Новости.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1113-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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