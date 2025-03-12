Москва считает, что Киеву нельзя доверять в соблюдении перемирия, заявил корреспондент британского канала Sky News в России Айвор Беннетт.
«Более веская причина, по которой Россия предпочитает долгосрочное соглашение краткосрочному, заключается в том, что украинские войска находятся в невыгодном положении. Передышка в боевых действиях дала бы им время перегруппироваться, так почему же Москва согласилась бы на это?» — написал он.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что за ночь силы ПВО сбили над регионом 12 украинских беспилотников самолетного типа.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он.
Президент США Дональд Трамп «поставил Владимира Зеленского на место», сообщила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Он [Трамп] — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение. И мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно — такова цель президента Трампа, и мы надеемся, что сможем достичь этой цели», — сказала она.
Власти Украины могут попытаться сорвать режим прекращения огня, чтобы спровоцировать Россию. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works высказал бывший глава аппарата государственного секретаря США Лоуренс Уилкерсон.
«Считаю, что нам нужно волноваться об украинцах и отдельных элементах на Украине <…>. Они могут делать то же самое, что делали на протяжении 2000-х: злить русских», — сказал эксперт.
Главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В России Красильников внесен в список экстремистов и террористов, его считают причастным к преступлениям в Курской области.
В Судже Курской области Вооруженные силы России продолжают активные боевые действия, сообщает ТАСС. При этом возможностей для бегства у ВСУ уже почти не осталось, сообщил агентству источник из силовых структур.
На Сватовском направлении под Новолюбовкой семеро украинских военнослужащих из 66-й отдельной мехбригады ВСУ организованно сдались в плен российской группировке войск «Запад», сообщает РИА Новости.