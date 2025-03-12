«Выбросил и наврал»: Сырский уволил генерала, руководившего вторжением в Курскую область

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в «критический момент» уволил генерала Дмитрия Красильникова, заявила нардеп Марьяна Безуглая. Она обвинила Сырского во вранье о том, что это было сделано по указанию Офиса президента Украины. Красильников подтвердил свою отставку и сообщил, что приказ об этом был подписан еще 7 марта. Под руководством генерал-майора Красильникова украинские боевики вторглись в Курскую область в августе 2024 года.

Главком ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Дмитрия Красильникова, который руководил вторжением в Курскую область в августе 2024 года. Об увольнении генерала сообщила нардеп Марьяна Безуглая.

«Сырский увольняет генерала Красильникова, просто выбрасывает его. Дмитрий Красильников — один из немногих топов, кто слышит подчиненных. Опытный <...>. Еще и вранье, что это было указание ОП. Удобно, ведь кто же попытается проверить? Проверила», — написала депутат Рады в Telegram.

По словам Безуглой, Сырский увольняет Красильникова в «критический момент», невзирая на позицию личного состава оперативного командования «Север» ВСУ. Депутат завершила свой пост обращением к Сырскому, назвав его «мстительным лжецом и манипулятором».

Дмитрий Красильников подтвердил своё увольнение «Суспільне». По словам генерала, приказ об этом был подписан ещё 7 марта — его перевели в батальон резерва. Украинский военачальник добавил, что не видел существенных причин для отставки.

«Мое мнение по этому поводу, что нет существенных причин для такого. И события на Курщине... Грубо говоря, я с Курщины уехал еще в ноябре», — сказал он.

Красильников также сказал, что «предполагает, но пока не хочет об этом разговаривать», подразумевая истинную причину своего увольнения.

Он сообщил, что пост главы оперативного командования «Север» получил бригадный генерал Алексей Шандар, который ранее был заместителем командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Дмитрий Красильников возглавлял оперативно-тактическую группировку «Север» с начала спецоперации РФ на Украине 24 февраля 2022 года, а 13 марта 2023 года был назначен командующим ОК «Север».

«Провал украинских боевиков»

В сентябре 2024 года Следственный комитет России возбудил в отношении Дмитрия Красильникова дело по 11 статьям Уголовного кодекса за преступления на территории Курской области. В числе предъявленных обвинений — убийство и покушение на убийство (ч. 1 и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершение террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), а также применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

По данным следствия, украинские боевики под руководством Красильникова 6 августа 2024 года незаконно пересекли границу России. На территории курской области они атаковали беспилотниками и ракетами жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и транспорта. Также под его руководством ВСУ минировали дороги, чтобы воспрепятствовать эвакуации мирных жителей из Курской области.

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Военный эксперт, подполковник ЛНР Андрей Марочко считает, что увольнение генерал-майора Дмитрия Красильникова косвенно подтверждает провал ВСУ.

« Увольнение генерала вооруженных формирований Украины Красильникова*, который отвечал за курское направление, стало косвенным подтверждением провала украинских боевиков и, естественно, это уже вполне всем очевидный факт», — отметил подполковник ЛНР в беседе с АиФ.

8 марта российские военные начали активный штурм позиций ВСУ в Курской области. Подразделениям ВС РФ удалось освободить целый ряд населённых пунктов. Затем, благодаря успешному проведению операции «Поток» с проходом военных по подземной трубе газопровода, войскам РФ удалось выйти в тыл ВСУ в Судже. Издание Forbes сообщило, что Курскую область покидают наиболее боеспособные украинские бригады.

Утром 12 марта российские военные подняли флаг РФ на центральной площади Суджи, однако в городе еще продолжаются бои с украинскими боевиками.