«Крысы бегут с корабля». В центре Суджи поднят флаг России, ВСУ отступают

Российские военные подняли флаг на центральной площади города Суджа в Курской области. Штурмовые подразделения ВС РФ прорвались к зданию администрации. Сопротивление продолжают оказывать отдельные соединения ВСУ, однако большая часть украинских военных покидает Курскую область. Штурм позиций ВСУ в Суджанском районе начался 8 марта. Переломный момент наступил в результате операции «Поток»: выхода бойцов ВС РФ в тыл через трубу газопровода.

Российские военные подняли флаг в центре города Суджа Курской области, где продолжается штурм позиций ВСУ. Ранее российские военные, участвующие в штурме, сообщили Telegram-каналу SHOT, что подразделения Вооруженных сил РФ пробились к зданию администрации в центре Суджи.

К администрации вышли бойцы 11-й бригады ВДВ, 106-й бригады и 30-го мотострелкового полка ВС РФ.

«Крысы бегут с корабля, а мы уже у здания администрации в центре города», — приводит SHOT слова одного из участников штурма.

По данным канала, бои в Судже идут непрерывно. Российские военные отмечают, что большая часть боевиков ВСУ покидает Курскую область. Сопротивление продолжают оказывать 105-я бригада ТРО, 95-я ДШБ и другие подразделения ВСУ, однако они несут потери от штурмовиков РФ и FPV-дронов.

SHOT отмечает, что иностранные наемники покинули Суджу еще до начала штурма ВС РФ, и были заменены украинским командованием на мобилизованных бойцов, которые массово сдаются в плен или погибают.

Операция «Поток»

Российские войска начали штурм позиций ВСУ в Суджанском районе Курской области 8 марта. Тогда источники в силовых структурах сообщили ТАСС о зачистке десантниками Лебедевки и боях в лесопосадках Суджанского района.

Позднее Минобороны РФ сообщило о восстановлении контроля над населенными пунктами Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Это позволило российским войскам окружить село Малая Локня, где украинские войска создали укрепленный рубеж обороны. Оно было полностью освобождено от ВСУ 9 марта.

Штурм Суджи начался сразу с нескольких направлений, что стало неожиданностью для подразделений ВСУ. В результате часть украинских военнослужащих отступила, а некоторые сдались в плен. В боевых действиях в Суджанском районе против российской армии действовали элитные части ВСУ.

Ключевым моментом штурма стала операция по выходу в тыл украинских подразделений в Судже, которую военные ВС РФ осуществили через трубу газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород».

Более 800 российских бойцов провели под землей шесть суток и прошли по трубе 14 км. В операции участвовали бойцы ДШБР «Ветераны», ДРШБР «Восток», 30-й мотострелковый полк, 11-я бригада ВДВ и группа «Аида» спецназа «Ахмат».

«Противник встретил нас в трусах и тапочках». Как спецназ прошел внутри газопровода под Суджей Бойцы секретной операции «Поток» в настоящее время проходят реабилитацию в одной из больниц... 11 марта 16:26

Командир штурмовой роты бригады «Ветераны» с позывным «Ник» рассказал, что задачей операции являлось создание плацдарма в Судже.

«Была задача зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше. Сейчас нам главное сделать плацдарм для дальнейшего продвижения и отрезать им всю ЛБС, противник там будет без подкрепления, без эвакуации, и он уже должен посыпаться», — рассказал «Ник».

В свою очередь генерал-лейтенант Апти Алаудинов назвал операцию по прорыву исторической и отметил, что она переломила ход боевых действий.

«Уникальная операция по многокилометровому подземному заходу в Суджу в тыл противника блестяще продемонстрировала бесстрашный дух и гранитную решительность российских бойцов и положила начало перелому в пользу России хода всей специальной военной операции», — написал Алаудинов в своем канале в Telegram.

Битва за Курскую область

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года. В начале 2025 года украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что захват российских территорий стал «сильным козырем» для переговоров.

«Курск — очень сильный козырь во всех переговорах. Особенно со странами, которые нам очень важны. Особенно со странами глобального Юга. Я никогда не думал, что на них это имело бы большое влияние. А на них это оказало большое влияние», — приводит его слова «РБК Украина».

По состоянию на 11 марта журнал Forbes сообщил, что подразделения ВСУ, включая несколько самых боеспособных, отступают из Курской области на фоне успешных штурмовых операций ВС РФ.

В тот же день Минобороны России сообщило об освобождении 12 населенных пунктов: Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. Кроме того, подразделения группировки войск «Север» освободили более 100 кв. км территории Курской области. 12 марта ведомство заявило о взятии еще пяти населенных пунктов. Это — Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Польский генерал Богуслав Пацек в эфире радиостанции ТОК FM заявил, что российские военные близки к «полному триумфу» в Курской области. В свою очередь украинский военный эксперт Михаил Жирохов эфире «Радио NV» отметил, что ВСУ полностью покинут эту территорию в ближайшие два дня.

«Официально — там до сих пор продолжаются бои. Неофициально — думаю, что день-два, и с Курщины все наши военные будут выведены. Сейчас идет активно процесс, где-то вступают в бои, прикрывая, где-то — нет, но в целом можно будет констатировать в ближайшее время, что курская операция будет завершена», — сказал он.

ТАСС со ссылкой на источники в силовых ведомствах сообщает, что в Судже на данный момент могут оставаться до нескольких тысяч боевиков ВСУ.