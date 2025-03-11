«Штурмовики настроены сегодня закончить». Военкоры сообщают об освобождении Суджи

Песков заявил, что Путин в курсе деталей операции в Судже

Российские военные ведут бои уже в окрестностях Суджи Курской области, военкоры сообщают об освобождении города. Пригороды Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский по-прежнему контролируются ВСУ. ВС РФ полностью освободят город через сутки-двое, а полностью зачистить окрестности и пойти дальше смогут через неделю, уверены в Госдуме.

Российские военные освободили город Суджу в Курской области, куда 6 августа вторглись украинские силы, сообщил военблогер Юрий Подоляка.

«Курское направление на 16:00 11 марта 2025 года: Суджа освобождена», — написал он в Telegram.

Военкор уточнил, что речь идет об административных границах населенного пункта, а не агломерации. Пригороды Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский по-прежнему контролируются ВСУ.

«Наши штурмовики настроены сегодня закончить освобождать и их», — добавил Подоляка, отметив, что украинские солдаты бегут на территорию Украины, в Сумскую область.

«Ну что могу сказать — поздравляю! Держим кулаки и молимся за парней», — заключил Подоляка.

Автор Telegram-канала «Архангел спецназа» в свою очередь заявил, что пока говорить о полном взятии Суджи преждевременно.

«Итак, на волне успеха наших войск пошли слишком поспешные сообщения о взятии Суджи», — сказал он, указав, что, несмотря на огневой контроль со стороны бойцов РФ трассы до Юнаковки, частично логистика украинцев сохранена.

Когда город будет освобожден, Вооруженным силам России предстоит еще несколько дней зачистки многоэтажек, подвалов, различных складов и муниципальных объектов, а это «непростая и небыстрая задача».

«Со всех сторон обжали Суджу»

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире «60 минут», что российские бойцы «со всех сторон обжали Суджу».

«Бои у нас идут уже в окрестностях самой Суджи. Остальная же территория, она в принципе почти вся уже зачищена — все лесопосадки, все населенные пункты, они почти все уже освобождены», — отметил он.

По словам Алаудинова, осталась пара населенных пунктов, которые еще «не дочищены до конца».

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о деталях операции в Курской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Владимир Владимирович знает о всех деталях этой операции», — сказал представитель Кремля в интервью «Известиям».

Украинский аналитический ресурс Deep State подтверждает, что российские военнослужащие вошли в восточную часть Суджи в Курской области. «Противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа», — говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ занимают рубежи для сдерживания российской стороны и стабилизации ситуации, однако «это дается очень тяжело».

Сутки-двое

Российские войска смогут освободить Суджу уже через сутки-двое, а полностью зачистить окрестности и пойти дальше — через неделю, заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Суджа будет взята... Я думаю, эта операция по уничтожению или по сдаче (украинских) войск закончится за сутки-двое», — сказал Колесник, отметив, что ВСУ начали сдаваться в плен целыми подразделениями.

«Где-то через неделю мы про Суджу как про зону серьезных боевых действий забудем, наши войска пойдут дальше», — подытожил парламентарий.

Суджа находится в 105 км от Курска и в 9 км от границы с Сумской областью Украины.

Операция «Поток»

Российские военнослужащие готовились к секретной операции «Поток» в течение четырех месяцев. В ней приняли участие 800 человек. Это бойцы 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка, спецназа «Ахмат», а также добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток».

В ходе операции использовали недействующую газовую трубу для тайного прохода в тыл ВСУ. Из трубы выкачали весь газ, закачав туда кислород.

«Противник встретил нас в трусах и тапочках». Как спецназ прошел внутри газопровода под Суджей Бойцы секретной операции «Поток» в настоящее время проходят реабилитацию в одной из больниц... 11 марта 16:26

Отряд преодолел около 15 км по пустому газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород. Бойцы шли группами по пять человек и держали дистанцию метров по десять. Во время коротких остановок им приходилось расходиться друг от друга метра на два, чтобы оставался кислород.

Ранее трубопровод использовали для транзита российского газа по украинской территории. С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки топлива в Европу в связи с истечением контракта.