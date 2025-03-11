«Противник встретил нас в трусах и тапочках». Как спецназ прошел внутри газопровода под Суджей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил в больнице бойцов спецназа, принимавших участие в секретной операции «Поток». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.
«Сейчас ребята под наблюдением врачей. Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток – не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!», — написал Хинштейн.
Там же он встретился с командиром отряда «Ахмат» Апти Алаудиновым. «Рад был услышать, как высоко Апти отзывается о наших жителях. Лучше не скажешь: куряне сделаны из железа, любые испытания им по плечу», — написал он.
По трубе
Телеканал RT показал кадры из трубопровода, по которому пришлось передвигаться бойцам. В нем невозможно распрямиться в полный рост и трудно дышать.
«Бойцы-инженеры продумали систему вентиляции: проделывали, где было возможно, отверстия, чтобы воздух поступал», — отмечается в репортаже.
Один из военнослужащих рассказал, что передвигаться приходилось группами по пять человек с дистанцией не менее десяти метров. Когда останавливались — отходили друг от друга на пару метров, чтобы было чем дышать. Груз перевозили на специальных «тачанках».
В секретной операции участвовали военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат», добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток».
«Как сказал командир отряда спецназа «Ахмат» Тимсо, «противник встретил нас в трусах и тапочках»,
— отмечается в публикации RT.
Экс-командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Зомби» сообщил Telegram-каналу «Военкоры русской весны», что подготовка к операции заняла более трех недель. Перед началом движения по трубе из нее пришлось выкачивать газ и заполнять воздухом, оборудовать выходы на поверхность, завозить боекомплект, воду и еду, обустраивать туалеты.
В эфире Первого канала командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник пояснил, что перед ними была поставлена задача создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации. Требовалось «зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше».
Задание было выполнено: российские силы смогли застать врага врасплох, вышли в тыл ВСУ и освободили восемь населенных пунктов Курской области.
По словам военного токсиколога Александра Эдигера, операция действительно была сопряжена с высокой опасностью даже после того, как из трубы был выкачан метан, сообщает «МК». Основная проблема — токсичные испарения со стенок трубы.
«Все углеводороды такого типа, их немного — это, в первую очередь, нейротропные яды. Поэтому, конечно, возможна потеря сознания, состояние спутанности сознания, ступора в самых тяжелых состояниях — кома. Могут быть галлюцинаторные нарушения», — пояснил он.
В операции по проникновению в тыл Вооруженных сил Украины участвовали более 800 российских военнослужащих и добровольцев. Они проползли по подземному газопроводу на участке Уренгой — Помары — Ужгород, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли удар по украинским группировкам. По данным пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), 9 марта войска РФ смогли полностью освободить промзону в городе от ВСУ.