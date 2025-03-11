«Противник встретил нас в трусах и тапочках». Как спецназ прошел внутри газопровода под Суджей

Хинштейн: военные ползли 14 км по трубе в Суджанском районе, под землей были 6 суток

Бойцы секретной операции «Поток» в настоящее время проходят реабилитацию в одной из больниц Курской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, заехавший их навестить. По его словам, российские военнослужащие в течение шести дней прошли 14 километров по газовой трубе в Суджанском районе и смогли неожиданно ударить по противнику. Токсиколог Александр Эдигер объяснил, в каких тяжелых условиях пришлось действовать российским военным. Основная проблема — это токсичные испарения со стенок трубы газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн навестил в больнице бойцов спецназа, принимавших участие в секретной операции «Поток». Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

«Сейчас ребята под наблюдением врачей. Героями себя не считают: отшучиваются, что это их работа. Ползли по трубе 14 километров, под землей провели шесть (!) суток – не хватало кислорода, воды. Но хватило сил и воли – дошли и выбрались, выбивали врага, на которого свалились, точно снег на голову!», — написал Хинштейн.

Там же он встретился с командиром отряда «Ахмат» Апти Алаудиновым. «Рад был услышать, как высоко Апти отзывается о наших жителях. Лучше не скажешь: куряне сделаны из железа, любые испытания им по плечу», — написал он.

По трубе

Телеканал RT показал кадры из трубопровода, по которому пришлось передвигаться бойцам. В нем невозможно распрямиться в полный рост и трудно дышать.

«Бойцы-инженеры продумали систему вентиляции: проделывали, где было возможно, отверстия, чтобы воздух поступал», — отмечается в репортаже.

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Один из военнослужащих рассказал, что передвигаться приходилось группами по пять человек с дистанцией не менее десяти метров. Когда останавливались — отходили друг от друга на пару метров, чтобы было чем дышать. Груз перевозили на специальных «тачанках».

В секретной операции участвовали военные 11-й гвардейской штурмовой бригады ВДВ, 72-й мотострелковой дивизии, 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, спецназа «Ахмат», добровольцы штурмовой бригады «Ветераны» и бригады «Восток».

«Как сказал командир отряда спецназа «Ахмат» Тимсо, «противник встретил нас в трусах и тапочках»,

— отмечается в публикации RT.

Экс-командир ЧВК «Вагнер» с позывным «Зомби» сообщил Telegram-каналу «Военкоры русской весны», что подготовка к операции заняла более трех недель. Перед началом движения по трубе из нее пришлось выкачивать газ и заполнять воздухом, оборудовать выходы на поверхность, завозить боекомплект, воду и еду, обустраивать туалеты.

В эфире Первого канала командир штурмовой роты бригады «Ветераны» добровольческого корпуса с позывным Ник пояснил, что перед ними была поставлена задача создать плацдарм в Судже и лишить ВСУ подкрепления и эвакуации. Требовалось «зайти, закрепиться и сделать так, чтобы у нас в дальнейшем было не одно, а несколько мест, куда мы можем просачиваться в центр Суджи и расходиться дальше».

Задание было выполнено: российские силы смогли застать врага врасплох, вышли в тыл ВСУ и освободили восемь населенных пунктов Курской области.

По словам военного токсиколога Александра Эдигера, операция действительно была сопряжена с высокой опасностью даже после того, как из трубы был выкачан метан, сообщает «МК». Основная проблема — токсичные испарения со стенок трубы.

«Все углеводороды такого типа, их немного — это, в первую очередь, нейротропные яды. Поэтому, конечно, возможна потеря сознания, состояние спутанности сознания, ступора в самых тяжелых состояниях — кома. Могут быть галлюцинаторные нарушения», — пояснил он.

В операции по проникновению в тыл Вооруженных сил Украины участвовали более 800 российских военнослужащих и добровольцев. Они проползли по подземному газопроводу на участке Уренгой — Помары — Ужгород, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли удар по украинским группировкам. По данным пресс-службы Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), 9 марта войска РФ смогли полностью освободить промзону в городе от ВСУ.