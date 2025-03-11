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На Украине подтвердили продвижение ВС РФ в восточную часть Суджи

Deep State: ВС РФ закрепились в восточной части Суджи Курской области
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие вошли в восточную часть Суджи в Курской области. Об этом сообщил украинский аналитический ресурс Deep State.

«Противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа», — говорится в сообщении.

По данным украинского ресурса, украинские солдаты занимают рубежи для сдерживания российской стороны и стабилизации ситуации, однако это дается очень тяжело.

До этого российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. По его словам, российские штурмовики планируют сегодня, 11 марта, закончить полное освобождение территорий. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

11 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в курсе всех деталей операции российской армии под названием «Труба» по прорыву в тыл Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее «Архангел спецназа» опроверг сообщения о полном взятии Суджи.

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