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В Госдуме спрогнозировали, когда ВС РФ полностью освободят Суджу

Депутат Колесник: операция по освобождению Суджи завершится в ближайшие дни
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Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Курской области наблюдается положительная динамика на фоне продвижения российских войск, которые смогут освободить Суджу уже через сутки-двое, а полностью зачистить окрестности и пойти дальше — через неделю. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, бойцы армии России замыкают кольцо вокруг группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Суджа будет взята... Я думаю, эта операция по уничтожению или по сдаче (украинских) войск закончится за сутки-двое», — сказал Колесник.

Он отметил, что ВСУ начали сдаваться в плен целыми подразделениями, поскольку понимают, что подвоз боекомплектов заблокирован.

«Где-то через неделю мы про Суджу как про зону серьезных боевых действий забудем, наши войска пойдут дальше», — добавил депутат.

11 марта военный блогер Юрий Подоляка заявил, что российские военные освободили Суджу в административных границах. По его словам, то, что не освобождено — это пригороды: Гончаровка, Заолешенка и Заолешенский. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не особо пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область. Военблогер поздравил солдат и призвал «держать кулаки» за армию России.

Ранее Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей.

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