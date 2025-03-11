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«Архангел спецназа» опроверг сообщения о полном взятии Суджи

«Архангел спецназа»: сообщения о взятии Суджи поспешны
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Станислав Красильников/РИА Новости

Говорить об установлении российскими военными контроля над Суджей в Курской области преждевременно. Об этом заявил автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Итак, на волне успеха наших войск пошли слишком поспешные сообщения о взятии Суджи», — говорится в сообщении.

Он напомнил, что Суджа — это важный оборонный узел, по которому выстраивалась защита Вооруженных сил Украины. Несмотря на огневой контроль со стороны бойцов РФ трассы до Юнаковки, частично логистика украинцев сохранена.

Автор Telegram-канала выразил мнение, что штурмовать Суджу будет крайне затруднительно, так как противник будет сопротивляться до последнего, несмотря на панику и хаос.

Он также отметил, что даже когда город будет освобожден, Вооруженным силам России предстоит еще несколько дней зачистки многоэтажек, подвалов, различных складов и муниципальных объектов от бойцов ВСУ. По его словам, это непростая и небыстрая задача.

11 марта российский военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале сообщил об освобождении Суджи в административных границах. Он отметил, что российские штурмовики планируют сегодня закончить полное освобождение территорий. Подоляка подчеркнул, что украинцы уже не особо пытаются отстаивать территории и уходят в Сумскую область.

Ранее Хинштейн встретился с бойцами, которые ползли 14 км под землей «в тыл врага» под Суджей.

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