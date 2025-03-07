«Ясно увидел, что это конец». Трюдо чуть не расплакался перед журналистами

Покидающий свой пост премьер Канады Трюдо чуть не расплакался на пресс-конференции

Канадский премьер Джастин Трюдо, объявивший в январе о своей скорой отставке, чуть не расплакался на сегодняшней пресс-конференции. Он подчеркнул, что всегда «ставил интересы канадцев на первое место», и заверил, что «не подведет их сегодня и в будущем». Уже послезавтра в Либеральной партии Канады выберут нового лидера.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не смог сдержать эмоций и расплакался прямо на пресс-конференции, пишет Daily Mail.

«Трюдо пытается добиться некоего подобия круга почета после того, как его вынудили уйти в отставку, когда стало ясно, что он не сможет победить на следующих выборах. На пресс-конференции в Оттаве, где обсуждалось детское здравоохранение, он ясно увидел, что это конец, и расчувствовался», — отмечает издание.

Трюдо заявил, что каждый день на посту премьера старался защищать интересы канадцев и поддерживать их.

«Каждый день на этом посту я ставил интересы канадцев на первое место и поддерживал их, и именно поэтому я здесь, чтобы сказать вам всем, что мы вас поддержим, даже в последние дни этого правительства, мы не подведем канадцев сегодня и в будущем», — подчеркнул политик на сегодняшней пресс-конференции и заплакал.

Он добавил, что с нетерпением ждет «передачи полномочий законно избранному преемнику в ближайшие дни или неделю».

9 марта в Либеральной партии Канады выберут нового лидера, после чего в стране пройдут общенациональные выборы. Их должны организовать не позднее 20 октября 2025 года.

Фаворитами в гонке за лидерство среди либералов остаются экс-глава Банка Канады и Банка Англии Марк Карни и бывший министр финансов Христя Фриланд, ранее конфликтовавшая с Трюдо из-за тарифной политики.

Война с Трампом

Последнее время Трюдо подвергался нападкам со стороны президента США Дональда Трампа, угрожавшего сделать Канаду «51-м штатом США», а самого Трюдо — «губернатором». Кроме того, на этой неделе Вашингтон ввел 25-процентные пошлины на все товары, импортируемые из Мексики и Канады, начав таким образом торговую войну.

Трюдо назвал решение Трампа «глупым».

В рамках ответных мер Канада ввела тарифы в размере 25%. Они затронут американские товары общей стоимостью 155 млрд канадских долларов (около $107,4 млрд). Кроме того, Оттава подала иски об урегулировании споров во Всемирную торговую организацию. Суть претензий и перечень товаров, затронутых пошлинами, не уточняются.

По данным Бюро переписи населения США, в 2024 году Соединенные Штаты импортировали из Канады товаров на сумму $412 млрд.

Кроме того, по информации источников The New York Times, Трамп заявил Трюдо о желании пересмотреть границу между странами, сославшись на договор 1908 года. По данным издания, беседа состоялась 3 февраля.

Трамп заявил, что не считает действующий пограничный договор легитимным, но не привел конкретных аргументов. Речь идет о документе от 1908 года, который был подписан, когда Канада еще была британским доминионом. «Он также выразил интерес к пересмотру соглашений о совместном использовании рек и озер, регулируемых рядом международных договоров», — отмечается в публикации.

«Хромая утка»

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News назвал Трюдо «хромой уткой».

«Он уже хромая утка, ходячий труп», — сказал он, добавив, что Трюдо в принципе «никто никогда не воспринимал всерьез».

По прогнозам Бессента, канадским премьером, скорее всего, станет экс-глава Банка Канады Марк Карни.

«Он более благоразумен. Посмотрим, что будет», — заключил министр.

Трамп в свою очередь полагает, что, «несмотря на ужасную работу», Трюдо не уходит «навсегда» и снова будет баллотироваться на пост-премьера.

«Россия стала угрозой на долгие годы»: Макрон обратился к гражданам Франции Вечером 5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед согражданами по телевидению и... 06 марта 14:13

«Так весело за этим наблюдать!» — отметил Трамп.

Действующий премьер Канады Трюдо, руководивший страной с осени 2015 года, объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии 6 января. Оппозиция активно критиковала Трюдо, утверждая, что тот утратил контроль не только над происходящими в Канаде процессами, вроде инфляции, стоимости жилья и иммиграции, но и над собственным правительством.