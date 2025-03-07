Трамп заявил Трюдо о желании пересмотреть границу между США и Канадой

NYT: Трамп в беседе с Трюдо заявил, что хочет пересмотреть границу США и Канады

Президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил о желании пересмотреть границу между странами, сославшись на договор 1908 года. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, беседа состоялась 3 февраля и была посвящена торговым отношениям. Трамп заявил, что не считает действующий пограничный договор легитимным, но не привел конкретных аргументов. Речь идет о документе от 1908 года, который был подписан, когда Канада еще была британским доминионом.

«Он также выразил интерес к пересмотру соглашений о совместном использовании рек и озер, регулируемых рядом международных договоров», — отмечается в публикации.

27 февраля британская The Telegraph писала, что советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро предложил пересмотреть американо-канадскую границу. Наварро уточнил, что Оттава временно приостановила переговоры по этому вопросу с Вашингтоном, так как Канада дожидается назначения новых членов американской администрации. Ожидается, что они будут участвовать в переговорах и могут не разделять жесткую позицию Наварро.

Ранее Трюдо расплакался на пресс-конференции.