Канада подала иск в ВТО против США

Канада подала иск в ВТО против таможенных пошлин США

Канада инициировала во Всемирной торговой организации (ВТО) спор с США из-за введения новых таможенных пошлин на канадские товары. Об этом сообщается в официальном заявлении ВТО, распространенном среди членов организации.

«Канада запросила консультации с США в рамках механизма урегулирования споров ВТО. Причиной стали новые тарифные меры, введенные Вашингтоном», — указано в документе.

Суть претензий и перечень товаров, затронутых пошлинами, не уточняются.

4 марта Bloomberg сообщило, что США вводят таможенные пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики на $1,5 трлн. По информации агентства, Белый дом наложил пошлины в размере 25% практически на весь импорт из Канады и Мексики.

Кроме того, 26 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлины в 25% на товары из Евросоюза, включая автомобили.

Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с Трюдо.